Recenze PanzerGlass Vegan Leather Case: Dokonalá náhrada kůže pro váš iPhone

U nového iPhonu člověk většinou nechce řešit jen to, jak vypadá samotný telefon, ale taky to, co na něj dá za kryt. To se sice může zdát „na první dobrou“ jako naprosto jednoduchá záležitost s ohledem na množství krytů, které jsou v současnosti k dispozici, nicméně nenechte se zmást. Třeba kožených krytů je na trhu v současnosti opravdu málo a to jak těch pravých, tak i z umělé kůže. Přitom ještě před pár lety se jednalo o naprostý hit, na který vsázel i Apple, než jej nahradil FineWoven a později TechWoven kryty. Naštěstí si je však obliby jakékoliv varianty kůže mezi uživateli dobře vědom PanzerGlass, který nedávno představil kryt CARE Vegan Leather Case. Ten se snaží nabídnout něco mezi elegancí, ochranou a trochu „klidným“ stylem bez zbytečných výstřelků a protože mi nedávno přistál v pracovně na stůl a já jej od té doby testuji, je na čase vás s ním seznámit.
Specifikace, zpracování a design
Už na první pohled je jasné, kam tímto krytem PanzerGlass míří, respektive pak spíš na koho. Hnědá veganská kůže totiž působí spíš jako doplněk k dalším koženým věcem než klasický kryt na telefon. A to je vlastně dobře. Není to žádný lesklý plast ani experiment, ale spíš klidný, decentní kousek, který se snaží zapadnout a který i díky tomu působí velmi dospěle.
Materiál je umělá kůže, ale upřímně – v ruce působí prakticky stejně jako kůže pravá. Povrch má příjemnou texturu a telefon díky němu nepůsobí „surově“, ale naopak velmi elegantně. PanzerGlass navíc nezapomněl ani na MagSafe, takže kryt má magnetické uchycení a bezdrátové nabíjení funguje bez nutnosti cokoliv sundávat.
Výřezy jsou přesné, tlačítka reagují bez zpoždění a jako celek sedí kryt na telefonu tak, jak má. Co mě pak zaujalo v tomto směru asi nejvíc, je to, že PanzerGlass u svého krytu nasadil v místě tlačítka pro fotoaparát nikoliv otvor, jak jsme zvyklí u jiných krytů, ale speciální „tlačítko“ citlivé na dotek. Jedná se tedy de facto o totéž řešení, na které vsází Apple u svých originálních krytů a které je v tomto směru za mě osobně nejlepší možné řešení. A kryt od PanzerGlass je první z dílny výrobců příslušenství třetích stran, který se mi dostal do rukou a tímto prvkem disponoval. Obecně bych pak řekl, že CARE Vegan Leather Case je kryt, který by se snažil být středem pozornosti, ale i přesto si jej všimnete pro jeho eleganci.
Fotogalerie
Testování v běžném používání
Nejdůležitější je samozřejmě to, jak se telefon v krytu používá a potažmo, zda vás nějak neomezuje. A já mohu po pár dnech testování říci, že omezení budete hledat vcelku složitě, protože se jedná o kousek, který prostě baví. V ruce působí telefon s tímhle krytem jistě, příjemně a hlavně stylově. Není to žádný extrémně tlustý obal, který by z iPhonu udělal cihlu, ale zároveň je znát, že nějakou ochranu v něm rozhodně máte.
V praxi to znamená hlavně klid při pokládání telefonu na stůl nebo když ho máte jen tak v kapse s klíči. Hrany krytu lehce přesahují displej, takže se člověk nemusí bát přímého kontaktu skla s povrchem. Nicméně vzhledem k tomu, že jedna z vlastností (umělé) kůže je to, že je její povrch celkově měkčí, samozřejmě je třeba počítat s tím, že se postupem času na krytu objeví například menší škrábanečky, vrypy a celkově patina. Tu mám ale osobně na kožených produktech rád, takže mi tato vlastnost vůbec nevadí.
Co se týče MagSafe, ten samozřejmě funguje bez omezení, takže se nemusíte absolutně bát toho, že by vám telefon například spadl z nabíječky či držáku, potažmo se z něj odpojovalo magnetické příslušenství typu powerbanka.
Abych však jen nechválil, jsou tu dvě věci, které mi přijdou tak trochu škoda. Tou první je tuhost tlačítek. Ne, že by byla nějaká extrémní a telefon se kvůli tomu nedal v krytu ovládat, ale pokud jste jako já zvyklí na používání originálních krytů, rychle zjistíte, že stisknout tlačítko u PanzerGlass krytu chce o něco víc síly, takže je celkově daný úkon o něco méně pohodlný. Druhá věc, která je pak za mě osobně daleko větším negativem, je pak absence otvorů pro poutko ve spodních rozích krytu. Popruhy se totiž díky Applu dostávají do módy a je proto docela škoda, že PanzerGlass tento trend u svého krytu tak úplně nereflektuje.
Fotogalerie #2
Resumé
PanzerGlass CARE Vegan Leather Case je za mě osobně kryt, který si nehraje na nic navíc. Nechce být designovou revolucí ani technickým zázrakem, ale je spíš klidnou, jistou volbou pro někoho, kdo chce chránit iPhone 17 Pro a zároveň mu dát trochu elegantnější, „kožený“ charakter. Není to produkt, který by vás bavil tím, co všechno umí, ale bude vás bavit spíš tím, že funguje přesně tak, jak čekáte. A v tomhle případě je to vlastně jeho největší výhoda.
Produkty PanzerGlass lze zakoupit zde
Tip: Na Mobil Pohotovost lze nyní při nákupu PanzerGlass produktů využít množstevní slevy. Více informací naleznete zde.