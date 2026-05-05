Apple čelí kvůli AirTagu desítkám žalob naštvaných lidí

Zdá se, že Apple se dostává do jedné z nejnepříjemnějších právních situací posledních let. Kvůli AirTag totiž čelí desítkám nových žalob, které se točí kolem zneužívání těchto lokátorů ke stalkingu.
Celá vlna přišla poté, co neuspěla hromadná žaloba známá jako Hughes v. Apple. Soud ji odmítl uznat mimo jiné kvůli rozdílům v legislativě jednotlivých států USA a specifickým okolnostem každého případu. Poškozeným ale zároveň otevřel dveře k individuálním žalobám. A přesně to se teď děje. Podle dostupných informací už jich je více než třicet a všechny mají společný základ.
Apple měl podle žalobců vědět, že AirTag může být snadno zneužitelný k nelegálnímu sledování lidí, a přesto ho uvedl na trh bez dostatečných ochranných mechanismů. V žalobách se objevují i poměrně silná slova o tom, že zařízení umožnilo „novou éru stalkingu“, která je jednodušší a dostupnější než kdy dřív. Problémem má být mimo jiné i samotný princip fungování. AirTag využívá síť Find My, která dokáže anonymně využívat miliony zařízení v okolí k předávání polohy. Právě to je sice technologicky velmi chytré řešení, ale zároveň i důvod, proč může být sledování tak efektivní.
Apple sice postupně přidal řadu bezpečnostních prvků, jako jsou upozornění na cizí AirTag ve vašem okolí nebo zvuková signalizace, jenže podle žalobců to nestačí. Kritika míří například na zpoždění notifikací, které může trvat několik hodin, nebo na fakt, že reproduktor v AirTagu lze relativně snadno odstranit. Zajímavé přitom je, že podle interních dokumentů měl Apple už při uvedení vědět, že jeho opatření budou spíš odrazovat než skutečně bránit zneužití. Firma navíc údajně připustila, že měla víc spolupracovat s organizacemi zaměřenými na domácí násilí ještě před uvedením produktu na trh.
Každá ze žalob přitom popisuje konkrétní příběh lidí, kteří měli být pomocí AirTagu sledováni. V některých případech šlo o velmi vážné situace, které podle dostupných zpráv skončily i tragicky. Žalobci nyní požadují nejen finanční odškodnění, ale také změny v tom, jak Apple s tímto typem produktů nakládá. Jak celá kauza dopadne, je zatím otázkou. Jisté ale je, že se kolem AirTagu znovu otevírá debata o tom, kde končí užitečná technologie a kde začíná její potenciálně nebezpečná stránka. A přesně to je téma, které bude Apple muset dříve nebo později řešit mnohem důrazněji.