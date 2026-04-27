iPhone 17 se po úplném vybití nemusí zapnout! Pomůže až zvláštní trik

Přestože je iPhone 17, 17 Pro (Max) či Air na trhu již přes půl roku, až v poslední době si začínají někteří jejich majitelé všímat zvláštnosti, na kterou u předešlých generací nebyli zvyklí. Některé kusy totiž mají problém se znovu zapnout ve chvíli, kdy se baterie úplně vybije, což dokáže člověka solidně vyvést z míry.
Aby se problém projevil, stačí ve výsledku jen to, abyste váš telefon zcela vybili a následně se jej pokusili klasicky nabít. Na sociálních sítích a v diskuzních fórech se však objevují zprávy o tom, že v takovém případě nemusí telefon naskočit. Displej zůstane černý a celkově neproběhne ze strany telefonu žádná odezva, tedy například neuvidíte žádné logo a zařízení tak působí, jako kdyby byl telefon úplně mrtvý.
Poměrně zajímavé je, že podle dostupných zkušeností se problém objevuje napříč celou řadou iPhonů 17, avšak rozhodně ne u každého modelu a co víc, problém se může objevovat i nepravidelně, kdy zatímco někomu se projeví při každém úplném vybití, jinému uživateli údajně jednou za čas. Nepříjemné pak je, že když už se objeví, působí dost děsivě, protože restart nepomáhá, výměna kabelu taky ne a telefon se často nechce chytit ani po připojení k Macu. Zajímavé ale je, že komunita poměrně rychle našla řešení, které funguje překvapivě spolehlivě. Konkrétně stačí sáhnout po bezdrátovém nabíjení, ideálně přes MagSafe, a telefon na něj na pár minut položit. V řadě případů se iPhone po deseti až patnácti minutách sám probere a normálně naběhne.
Zdá se tedy, že problém souvisí s tím, jak telefon po úplném vybití pracuje s napájením přes kabel – konkrétně jako by v určitém stavu nedokázal správně „chytit“ napětí, zatímco bezdrátové nabíjení ho z něj dokáže dostat. Proč přesně se to děje, zatím není jasné. Dobrou zprávou nicméně je, že nejde o trvalé poškození. Jakmile se tedy telefon jednou rozběhne, funguje dál bez problémů. Tou horší je, že se na to zatím nedá úplně spolehnout. Pokud se vám to stane někde na cestách, bez přístupu k bezdrátové nabíječce, může to být docela nepříjemná situace.
Apple se k celé věci zatím oficiálně nevyjádřil, takže není jasné, jestli jde o softwarovou chybu, nebo o něco hlubšího. Každopádně pokud máte novější iPhone a občas ho necháte vybít na nulu, možná není od věci mít v záloze i bezdrátovou nabíječku. Pravděpodobné je však to, že jde skutečně jen o softwarovou chybu, kterou bude Apple schopen vyřešit skrze aktualizaci.