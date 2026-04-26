Tyto skvělé, ale méně známé iOS aplikace stojí rozhodně za pozornost

Stasis: Calorie Balance
Pokud si hlídáte kalorie, hubnete nebo se snažíte nabrat svaly, Stasis: Calorie Balance je aplikace, která vám v tom může výrazně pomoct. Nejde jen o obyčejné zapisování jídel, ale hlavně o přehledné vyhodnocení toho, kolik energie přijmete a kolik během dne vydáte. Díky propojení s Apple Health si automaticky načte data o pohybu, spálených kaloriích i aktivitě a vše převede do jasných grafů a ukazatelů. Na první pohled tak poznáte, zda jste v kalorickém deficitu, udržovacím režimu nebo naopak v nadbytku. Velmi praktické jsou také widgety na plochu, díky nimž máte své cíle neustále před očima a nemusíte aplikaci pořád otevírat. Pokud už používáte jiný kalorický tracker, Stasis může skvěle fungovat jako doplněk pro lepší práci s daty.
Text to Calendar
Zapisování schůzek do kalendáře bývá zbytečně zdlouhavé, protože musíte otevřít aplikaci, vyplnit název, datum, čas i připomínku. Text to Calendar to řeší mnohem chytřeji a rychleji. Stačí napsat běžnou větu, například „kontrola u lékaře v pondělí v 9:30“, a aplikace sama rozpozná čas, datum i další potřebné detaily. Během pár vteřin tak máte hotovo. Před uložením si samozřejmě můžete vše upravit, doplnit místo konání, nastavit opakování nebo upozornění. Velkou výhodou je i důraz na soukromí, protože veškeré zpracování probíhá přímo v zařízení bez registrace a bez odesílání dat na servery. Pokud si často zapisujete schůzky za pochodu, tahle aplikace vám může ušetřit překvapivě hodně času.
Mealify
Plánování jídelníčku často končí improvizací až v obchodě mezi regály, kdy člověk bere první věci, které ho napadnou. Mealify se snaží tenhle chaos odstranit a přinést do domácnosti větší řád. Nabízí týdenní přehled jídel, ze kterého automaticky vytvoří nákupní seznam podle potřebných surovin. Ten si pak můžete libovolně upravovat, sdílet s partnerem nebo rodinou a při nákupu jednotlivé položky pohodlně odškrtávat. Potěší také možnost přidat vlastní recepty, takže nejste odkázáni jen na databázi aplikace. Všechna data navíc zůstávají uložená v zařízení a aplikace funguje i offline, což oceníte třeba v supermarketu se slabým signálem nebo na cestách.
Vidyl
Pokud si z videí často ukládáte jen samotný zvuk, například přednášky, rozhovory nebo podcasty z internetu, Vidyl vám ušetří spoustu práce. Stačí nahrát video nebo jiný soubor a během chvíle získáte čisté audio, které si následně můžete třídit do playlistů podle tématu nebo nálady. Vestavěný přehrávač podporuje změnu rychlosti přehrávání, navázání tam, kde jste skončili, i poslech na pozadí. Nechybí ani podpora Bluetooth a Apple CarPlay, takže aplikaci využijete i při jízdě autem. Velkým plusem je absence reklam a po jednorázovém odemknutí získáte plnou verzi bez dalších omezení, což dnes u podobných aplikací nebývá samozřejmostí.