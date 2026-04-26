Nastavte si na iPhonu souhrn notifikací. Budete mít klid a nic důležitého vám neuteče

Notifikace dokážou být užitečné, ale stejně snadno umí rušit při práci, odpočinku i večer před spaním. Stačí několik aktivních aplikací a iPhone během dne vibruje nebo svítí téměř neustále. iOS ale nabízí chytré řešení v podobě Naplánovaného souhrnu, díky kterému si oznámení seskupíte do přehledných balíků a necháte si je doručit jen ve zvolený čas.
Co je Naplánovaný souhrn oznámení
Tato funkce shromažďuje upozornění z vybraných aplikací a místo průběžného zobrazování je doručí najednou v předem nastavený čas. Místo desítek vyrušení během dne tak dostanete jeden přehledný souhrn. Hodí se hlavně pro sociální sítě, nákupní aplikace, hry, zpravodajské aplikace nebo jiné služby, které neposílají urgentní upozornění. Důležité hovory, zprávy nebo časově citlivé notifikace mohou nadále chodit okamžitě.
Jak souhrn oznámení zapnout
Otevřete Nastavení a přejděte do sekce Oznámení. Zde najdete položku Naplánovaný souhrn. Po otevření stačí funkci aktivovat a iPhone vás provede krátkým nastavením. Systém následně nabídne výběr aplikací a časy doručení. Celé nastavení zabere jen několik minut.
Vyberte si časy, které dávají smysl
Velkou výhodou je možnost nastavit více souhrnů za den. Někdo ocení ranní přehled, další například polední a večerní dávku oznámení. Praktické bývá nastavení například ráno po probuzení, po pracovní době a večer. Během dne tak máte klid a zároveň o nic nepřijdete.
Které aplikace do souhrnu zařadit
Nejlépe funguje, když do souhrnu přesunete aplikace, které nevyžadují okamžitou reakci. Typicky jde o Instagram, Facebook, různé e-shopy, herní aplikace nebo méně důležité newslettery. Naopak komunikátory, bankovní aplikace, připomínky nebo pracovní nástroje bývá lepší nechat mimo souhrn, aby dorazily ihned.
Proč tato funkce dává smysl
Naplánovaný souhrn výrazně snižuje počet vyrušení během dne. Telefon vás neustále neodtrhává od práce, studia ani volného času. Zároveň ale všechna oznámení zůstávají dostupná a přijdou v přehledné podobě. Právě v tom je největší síla této funkce. Nemusíte nic vypínat natrvalo ani se bát, že něco přehlédnete.
Jedna z nejlepších funkcí pro digitální klid
Naplánovaný souhrn patří mezi nenápadné funkce iOS, které mnoho lidí přehlíží. Jakmile jej ale jednou nastavíte správně, může výrazně zpříjemnit každodenní používání iPhonu. Méně rušení, lepší soustředění a stále dostatek přehledu je kombinace, která funguje překvapivě dobře.