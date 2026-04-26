Nasdaq ETF pod lupou: proč tento index investory tolik láká

Komerční sdělení: Investování přes ETF v posledních letech výrazně získává na popularitě. Vedle fondů zaměřených na index S&P 500 nebo globální akciové trhy patří mezi nejvyhledávanější také ETF navázaná na index Nasdaq 100. Právě ten bývá často spojován hlavně s technologiemi a růstovými firmami. Realita je ale o něco širší. Nasdaq 100 totiž zahrnuje stovku největších nefinančních společností obchodovaných na burze Nasdaq, a vedle technologických jmen v něm najdeme také firmy ze segmentu spotřeby, zdravotnictví nebo komunikací. Oficiální popis indexu přímo uvádí, že vedle hardwaru a softwaru zahrnuje i společnosti z oblasti telekomunikací, maloobchodu nebo biotechnologií.
Právě proto je dobré Nasdaq nevnímat jako čistě technologický index, i když technologie v něm mají největší váhu. To je také jeden z hlavních rozdílů oproti širším indexům, jako je S&P 500 nebo MSCI World. Nasdaq 100 je koncentrovanější a více závislý na vývoji několika největších firem. V praxi to znamená, že v dobrých obdobích může růst rychleji než širší trh, ale při výprodejích bývá také volatilnější. Historicky to bylo vidět opakovaně. Nasdaq 100 dlouhodobě těžil z dominance amerických růstových firem, zároveň ale investory vystavuje vyšší kolísavosti než diverzifikovanější indexy.
Pro investora je proto důležité pochopit, co si vlastně nákupem ETF na Nasdaq kupuje. Není to jen sázka na americký akciový trh jako celek, ale spíše na segment velkých, rychle rostoucích a často vysoce oceňovaných společností. Právě tato koncentrace je důvod, proč Nasdaq v minulosti na mnoha dlouhých horizontech překonával širší indexy, ale současně také prudčeji reagoval na období růstu sazeb, zpomalování ekonomiky nebo přecenění technologického sektoru. Jinými slovy, vyšší potenciál výnosu zde tradičně jde ruku v ruce s vyšším rizikem.
Zdroj: Slickcharts, 22.4.2026
V nabídce evropských ETF existuje několik fondů, které Nasdaq 100 kopírují. Mezi nejznámější patří iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc), které se na burze Xetra obchoduje pod tickerem SXRV. Podle justETF jde o největší evropské ETF sledující Nasdaq 100, s nákladovostí 0,30 % ročně a akumulační politikou, tedy bez vyplácení dividend.
Další známou variantou je Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF, které se v německé kotaci obchoduje jako EQQQ. Tento fond má podle Invesca i justETF stejnou nákladovost 0,30 % ročně, ale na rozdíl od iShares varianty dividendy vyplácí. Může tak být zajímavější pro investory, kteří chtějí dostávat pravidelný, i když obvykle menší hotovostní výnos.
Zmínit se dá i Amundi Nasdaq 100 ETF. U pařížské kotace UST je dostupná varianta sledující Nasdaq přes swapovou, tedy syntetickou replikaci. Morningstar a Euronext ji vedou jako Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc. U novější Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc se navíc objevuje nákladovost 0,20 % ročně, takže jde o zajímavou alternativu pro investory, kteří hledají nižší poplatky a nevadí jim odlišná konstrukce fondu.
Pro koho tedy může být Nasdaq vhodný? Především pro investory s delším investičním horizontem, kteří věří v další růst velkých amerických inovativních firem a současně jsou ochotni přijmout vyšší krátkodobé výkyvy. Naopak pro konzervativnější investory nebo pro ty, kteří chtějí širší sektorovou i regionální diverzifikaci, může být vhodnější spíše S&P 500 nebo globální akciové ETF. Důležité je, aby výběr indexu odpovídal nejen očekávání ohledně výnosu, ale hlavně vlastní toleranci k riziku, investičnímu horizontu a celkové skladbě portfolia.
Nasdaq 100 je bezesporu jeden z nejzajímavějších akciových indexů současnosti. Nabízí expozici na část trhu, která v posledních dekádách výrazně formovala vývoj světových akcií. Zároveň ale není univerzální volbou pro každého. Čím lépe investor rozumí tomu, jak je index složený a jak se chová v různých tržních podmínkách, tím snáz se může rozhodnout, jestli má v jeho portfoliu své místo.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.