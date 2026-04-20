Tahle skrytá funkce iPhonu vám může zachránit život. Většina lidí o ní nemá tušení

Dění ve světě je v posledních měsících opravdu turbulentní a to, co se nám ještě nedávno zdálo jako naprosto nemyslitelné, může nyní být realitou všedního dne. Není proto od věci být na tyto nepříjemnosti alespoň elementárně připraven skrze správně nastavený iPhone schopný přijímat oznámení na hrozící nebezpečí. Tím spíš, když v USA a řadě dalších zemích jde o běžnou součást systému, kdy úřady prostřednictvím operátorů rozesílají upozornění na nebezpečné počasí, bezpečnostní hrozby nebo například takzvané Amber Alerts související s pohřešovanými dětmi.
Je sice pravda, že ne všude funguje podobný systém v tak rozšířené a jednotné podobě jako v zámoří, to ale neznamená, že by se k uživatelům žádná varování nedostávala. V krizových situacích totiž mohou operátoři či státní složky využívat například hromadné SMS nebo modernější technologii Cell Broadcast, která se postupně zavádí. Vedle toho existují i aplikace třetích stran, které umí na mimořádné události upozornit.
Dobrou zprávou je pak to, že iPhone je na podobná oznámení připravený. iOS totiž podporuje takzvaná kritická upozornění, která mají oproti běžným notifikacím výhodu v tom, že dokážou dorazit i v případě, kdy máte aktivovaný režim Soustředění nebo ztlumený zvuk. Právě díky tomu je tak šance, že důležité varování nepřehlédnete, výrazně vyšší.
Je ale potřeba počítat s tím, že dostupnost těchto upozornění se liší podle regionu, operátora i konkrétní verze iOS. Jinými slovy, ne každý uživatel musí mít všechny tyto volby k dispozici a jejich zapnutí automaticky neznamená, že vám začnou chodit státní výstrahy stejně jako například v USA.
Pokud si chcete zkontrolovat, zda máte kritická upozornění na iPhonu aktivní, stačí zamířit do Nastavení, otevřít sekci Oznámení a projít si dostupné volby u jednotlivých aplikací. Pokud aplikace tuto funkci podporuje, nabídne vám možnost kritická upozornění povolit. Velmi často se pak tato funkce objevuje v aplikaci Zprávy. Ve většině případů by přitom měla být tato funkce zapnutá už ve výchozím nastavení, přesto se vyplatí si ji alespoň jednou projít a ověřit, že máte vše nastavené podle svých představ.
Jedna z možných konkrétních cest
- Na iPhonu spusťte Nastavení.
- Klepněte na Oznámení.
- Zamiřte zcela dolů a klepněte na Zprávy.
- V sekci Vždy doručovat hned aktivujte položky Kritická upozornění a Neodkladná oznámení.