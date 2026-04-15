Policejní kontroly dnes: Víme, kde bude policie měřit v rámci Speed Marathon 2026!

Policejní kontroly dnes budou s trochou nadsázky na každém rohu. Na dnešek, tedy středu 15. dubna, si totiž policie naplánovala svou tradiční akci Speed Marathon 2026, v rámci které bude měřit na vybraných (konkrétně lidmi vytipovaných) úsecích měřit rychlost projíždějících aut. Víc než kdy jindy se tak dnes vyplatí dát nohu z plynu, nechcete-li přijít o body či peníze za pokuty. Kde přesně může policie na Speed Marathon 2026 stát?
Odpověď na tuto otázku je naprosto jednoduchá. Samotná policie totiž zveřejnila na svém oficiálním webu seznam míst, na kterých se bude měřit, aby se tak sami řidiči mohli na akci „připravit“. Cílem akce, ale i zveřejnění míst měření je nižší nehodovost a vyšší bezpečnost na silnicích. Je nicméně jasné, že i přesto, že o místech měření řidiči ví s poměrně velkým předstihem, pokut nebude v pátek málo. Míst, kterých má policie vytipováno, je totiž opravdu mnoho a valná většina z nich k rychlé jízdě opravdu svádí. Na seznam míst, kde se může v pátek měřit, se můžete podívat níže.
Poměrně úsměvné je, že se policie napříč Českou republikou evidentně nesjednotila ohledně stylu zadávání míst, na kterých budou měřit. Zatímco v některých krajích či okresech se tedy dozvíte jen to, jaká silnice bude pod drobnohledem, jinde se dozvíte klidně i přesnou ulici a dokonce i plánované časy, kdy zde bude policie stát.