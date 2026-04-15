Chcete natáčet filmy pro Apple Vision Pro? Do prodeje míří speciální kamera za téměř 30 tisíc dolarů

Společnost Blackmagic po téměř dvou letech od oznámení konečně spouští prodej své speciální kamery pro tvorbu obsahu pro Apple Vision Pro. Model URSA Cine Immersive je nyní dostupný k objednání, ale cenovka kolem 30 tisíc dolarů jasně ukazuje, že nejde o zařízení pro běžné tvůrce, nýbrž o nástroj určený pro filmová studia a produkční společnosti.
Novinka byla od začátku vyvíjena jako součást kompletního workflow pro formát Apple Immersive Video. Ten Apple představil spolu s headsetem Apple Vision Pro a stojí na kombinaci 3D obrazu v rozlišení 8K, 180° zorného pole a prostorového zvuku.
Navržena přímo pro Apple Immersive Video
URSA Cine Immersive tomu odpovídá i po technické stránce. Kamera využívá dvojici 8K senzorů pro stereoskopické natáčení, přičemž každý „kanál“ má rozlišení přes 8000 × 7000 pixelů. Nechybí ani synchronizace na úrovni jednotlivých pixelů, 16stupňový dynamický rozsah nebo snímkování až 90 fps. Výsledkem má být obraz, který při sledování ve Vision Pro působí spíš jako reálný prostor než klasické video.
Zajímavý detail, který se v podobných materiálech často ztrácí, jsou optické low-pass filtry. Ty řeší problém s moaré efektem například u látek nebo LED stěn, což je u takto extrémního rozlišení reálný problém, na který filmaři naráží častěji, než by se mohlo zdát.
Výbava na úrovni filmové produkce
Z hlediska konstrukce a konektivity je jasné, že Blackmagic cílí na profesionální nasazení. Tělo kamery kombinuje hořčíkovou slitinu a karbonové kompozity, aby zvládlo náročné natáčení a zároveň rozumně rozložilo hmotnost. Nechybí dvojice 5″ displejů, pokročilé možnosti napájení přes LEMO konektory ani profesionální rozhraní jako 12G-SDI, 10G Ethernet nebo XLR pro zvuk. Kamera se dá ovládat i bezdrátově přes iOS aplikaci Blackmagic Camera, což usnadňuje práci na place bez nutnosti dalšího příslušenství. Blackmagic zároveň nabízí i variantu s označením 100G, která přidává rychlejší síťové rozhraní a podporu pro živý přenos ve standardu SMPTE-2110.
Jak to bude s imerzivním obsahem?
Cílem je rozšířit nabídku profesionálního vybavení pro tvorbu obsahu na Vision Pro. Dosud totiž většina „immersive“ videí pochází přímo z produkce Applu a třetí strany se zapojují jen minimálně. To by se s příchodem nové kamery od Blackmagic mohlo změnit. Filmařům se tak totiž dostává do rukou nástroj, který je přímo navržený pro Apple formát a navazuje na software jako DaVinci Resolve Studio, což zjednodušuje celý proces od natáčení po postprodukci.
Masivní rozšíření ale rozhodně nečekejme. Vysoká cena řadí URSA Cine Immersive mezi zařízení, která si pořídí jen úzká skupina profesionálů. Blackmagic nicméně tímto krokem potvrdil, že Apple Immersive Video není jen experiment, ale formát, se kterým se počítá i do budoucna. Zároveň ale ukazuje i druhou stranu celé věci. Vznik takového obsahu je technologicky i finančně náročný, což jeho rozšíření přirozeně zpomaluje.