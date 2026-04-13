Chcete MacBook Neo s 1TB diskem? Jde to, ale zapotíte se

Pokud pokukujete po novém MacBooku Neo, ale odrazuje vás maximální kapacita úložiště 512 GB, máme pro vás zajímavou zprávu. YouTuber Dosdude1 dokázal, že limity Applu jdou obejít. Ale vyžaduje to pevné nervy a mikropájku. Podařilo se mu totiž svépomocí upgradovat SSD na 1 TB, což je konfigurace, kterou Apple u tohoto modelu vůbec nenabízí.
Apple u MacBooku Neo sází na jednoduchost a nízkou cenu. Prodává ho jen ve dvou verzích. Základní s 256GB diskem za 599 dolarů a vyšší s 512 GB a Touch ID za 699 dolarů. Žádné další úpravy při nákupu nejsou možné. Protože však Neo pohání čip A18 Pro z iPhonu 16, YouTuber dostal výtečný nápad. A sice použít stejný 1TB paměťový čip NAND, který najdete v nejvyšším modelu iPhonu. Experiment dopadl na jedničku a jeho výsledkem byl vznik 1TB MacBooku Neo.
Pájka jako nutné zlo
Než se ale nadšeně vrhnete do objednávání součástek, je tu jedno velké „ale“. Tento upgrade není pro žádná ořezávátka. Nejde o jednoduché nacvaknutí disku do slotu, ale o náročný proces, který zahrnuje kompletní rozebrání notebooku, odpájení původního čipu a velmi přesné připájení nového.
Samotný čip vyjde zhruba na 210 dolarů, takže s prací se celkové náklady přehoupnou přes 900 dolarů. Navíc s operační pamětí RAM neuděláte vůbec nic. Ta je totiž pevnou součástí čipu A18 Pro a je pro všechny modely fixně nastavena na 8 GB.
Za mě je to fascinující ukázka toho, že komunita se s omezeními Applu nehodlá smířit. Na druhou stranu prodávat v roce 2026 notebook, kde končíte na 512 GB bez možnosti rozšíření, je prostě a jednoduše málo.