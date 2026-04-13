Borderlands míří na displeje smartphonů!

Populární série Borderlands se poprvé naplno přesouvá na mobilní telefony. Projekt zatím nemá finální název, ale už teď běží omezené testování na iOS v USA. Za vývojem stojí studio NaturalMotion pod hlavičkou Zynga a podle prvních informací půjde o free to play akční střílečku s důrazem na takzvaný „loot“.
Mobilní verze Borderlands se podle dostupných informací vynasnaží zachovat věrnost všemu, co je typické pro celou sérii. Hráči se tedy mohou těšit na rychlou akci, stylizovanou grafiku, svět plný korporací, banditů a podivných stvoření i na zbraně, nad kterými se vám mnohdy bude tajit dech. Vše je podle vyjádření společnosti Zynga v současné chvíli ve fázi testovacího projektu, na kterém jako garant značky spolupracuje také Gearbox Software. Ten dohlíží na to, aby hra skutečně odpovídala tomu, co fanoušci očekávají. Hráč se opět dostane do role Vault Huntera a bude procházet mise, sbírat vybavení a postupně si upravovat styl hraní. Zůstává i typický humor a nadsázka, bez kterých by tahle série prostě nefungovala.
Jak bude Borderlands Mobile vypadat?
Základ je jasný. Střílet, shromažďovat kořist („loot“) a posilovat postavu. Hra nabízí různé typy misí, od klasické kampaně až po režimy jako Tower of Terror nebo Circle of Slaughter, které jsou zaměřené na vlny nepřátel a postupné zvyšování obtížnosti. Velký důraz je kladen na zbraně, od pistolí přes brokovnice až po raketomety. Každá zbraň má jiné vlastnosti a kombinace vybavení má zásadní vliv na to, jak se hra hraje. Právě tohle je jeden z důvodů, proč Borderlands dlouhodobě funguje. Neustálé hledání lepšího vybavení vás nutí pokračovat dál. Důležité je i to, že ovládání má být navržené přímo pro mobilní zařízení. Nejde o jednoduchý port, ale o hru, která se snaží přizpůsobit krátkodobějšímu hraní a dotykovému ovládání.
V tuto chvíli je hra dostupná pouze v rámci omezeného testování na App Storu v USA. To znamená, že se může ještě výrazně změnit. I tak jde ale o důležitý krok. Série Borderlands se tím poprvé opravdu snaží prosadit na mobilech v co možná nejplnohodnotnější a nejhratelnější formě. Pokud bude testování úspěšné, existuje poměrně vysoká pravděpodobnost, že Borderlands dorazí i na mobilní telefony tuzemských uživatelů.