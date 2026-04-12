Ty nejlepší novinky na HBO Max, které dorazily tento týden

Stvořitel
Uprostřed války v budoucnosti mezi lidskou rasou a silami umělé inteligence je Joshua (Washington), zocelený bývalý agent speciálních jednotek, který truchlí nad zmizením své ženy (Chan), naverbován, aby vypátral a zabil Stvořitele, nepolapitelného architekta pokročilé umělé inteligence, který vyvinul záhadnou zbraň s mocí ukončit válku… a lidstvo samotné. Joshua a jeho tým elitních agentů se vydávají přes nepřátelské linie do temného centra území okupovaného AI… jen aby zjistili, že zbraň, která má zničit svět, je AI v podobě malého dítěte.Sci-fi počin z režisérské dílny Garetha Edwardse se na ČSFD „těší“ jen lehce nadprůměrnému hodnocení. Já se na příběh o Joshuovi, který se snaží zabít Stvořitele, podívám minimálně ze zvědavosti, protože volba jmen je v tomto případě skutečně kuriózní, bez ohledu na to, zda je cílená či nikoliv.
Jerry Maguire
Jerry Maguire je sportovní agent, který zažívá životní krizi. Když přijde o práci i o přítelkyni, jeho osobní i profesionální kariéra se ocitá na dně. Jerry Maguire je koukatelná „cruisovka“ z poloviny devadesátých let, která neurazí, ale v dnešní době už asi ani příliš nenadchne.
Muž v ohni
Bývalý vládní agent John Creasy, pronásledovaný výčitkami svědomí, díky pomoci starého kamaráda Rayburna získává práci v Mexiko City, kde má dělat osobního strážce devítileté holčičce. Pita je dcerou místního automobilového magnáta Samuela Ramose a jeho ženy, Američanky Lisy. V městě prolezlém kšeftaři, korupcí, skandály a mafií nebezpečí číhá na každém rohu, v posledních dnech navíc z místních ulic zmizelo několik dětí. Není divu, že se rodiče o dceru bojí. Proto si vybrali muže, na kterého se můžou spolehnout. Chladnokrevně uvažující Creasy si k malé Pitě buduje velmi osobitý vztah. V okamžiku, kdy ji unese banda a on je těžce zraněn, vyhlásí nelítostnou válku všem, kteří byli do akce zapleteni…
Jedna bitva za druhou
Když se po 16 letech znovu objeví jejich úhlavní nepřítel, skupina bývalých revolucionářů se znovu sejde, aby zachránila dceru jednoho z nich. Snímek Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Téměř tříhodinová stopáž může být pro někoho náročná, podle uživatelských hodnocení ale toto velkolepé dílko stojí za to.