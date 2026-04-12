Recenze JBL Endurance Peak 4: Výborná sluchátka pro každého sportovce

Hudba je pro mnoho z nás tím nejlepším dopingem při sportu. Správná hudba dokáže vyhecovat k lepším výkonům v posilovně, zpříjemní nekonečné kilometry při běhu a dodá energii při náročných výšlapech. Problém ale nastává, když vám sluchátka při každém prudším pohybu vypadávají z uší, tlačí, nebo se musíte strachovat, že je zničí liják či pot. Značka JBL má ale na tyto obavy jasnou odpověď v podobě čtvrté generace svého oblíbeného sportovního modelu.
JBL Endurance Peak 4 slibují stabilitu, extrémní odolnost s certifikací IP68, výborný zvuk s podporou ANC a výdrž, která pokryje klidně i celý týden intenzivního sportování. Strávil jsme s těmito sportovními špunty nějaký čas, abych zjistil, zda skutečně za to stojí a zda se vyplatí do nich investovat.
Design a ergonomie: Navrženo pro pohyb
Běžná True Wireless sluchátka sázejí na co nejmenší rozměry, řada Endurance Peak jde jinou cestou a dává přednost absolutní jistotě. Už na první pohled zaujmou robustnějším provedením s výrazným háčkem za ucho. Technologie TwistLock v kombinaci se silikonovými nástavci přesně tak, jak má. Sluchátko zasunete do ucha, mírně jím pootočíte a ono se spolehlivě „zamkne“ na svém místě.
Hlavní hvězdou ergonomie je ale samotný háček za ucho. Ten je vyroben z na dotek příjemného tekutého silikonu, uvnitř kterého se skrývá paměťový drát. Díky němu se háček flexibilně přizpůsobí jakémukoli tvaru i velikosti ucha. Výsledek? Sluchátka netlačí ani po několika hodinách, a co je nejdůležitější – nevypadnou. Ledaže budete viset hlavou dolů. A ani na to bych si nevsadil.
Ačkoliv design je ryze sportovní, máte na výběr z poměrně široké palety atraktivních barev. Od konzervativní černé a bílé přes modrou, fialovou až po výraznou kombinaci černé s limetkovou.
Odolnost, která se nezalekne ničeho
U sportovních sluchátek je odolnost klíčovým parametrem. Certifikace IP68 znamená, že sluchátka jsou plně prachotěsná a vydrží i ponoření do vody. V praxi to znamená, že je absolutně nezajímá váš pot, prudký letní liják, slaná voda na dovolené u moře a dokonce ani písek na pláži. Pokud si je po náročném a propoceném tréninku chcete opláchnout pod tekoucí vodou v umyvadle, není problém.
Zvukový projev
Jelikož se jedná o sportovní model, nikoho nepřekvapí, že JBL zvuk naladilo primárně na dodání energie. O reprodukci se starají 10mm dynamické měniče vybavené technologií JBL Pure Bass Sound. Zvuk je dravý, dynamický a nabízí úderné, hluboké basy, které vás doslova dotlačí k dalšímu opakování cviku. Basová složka je sice výrazná, ale naštěstí ne natolik, aby zcela pohltila střední pásmo s vokály a čisté výšky. Frekvenční rozsah je klasických 20 Hz až 20 kHz.
Kromě dravého zvuku nabízejí sluchátka také prostorový zvuk Spatial Sound, který rozšiřuje zvukovou scénu a dodává hudbě či podcastům na jakési vzdušnosti. Poměrně složitě se to popisuje, Chce to vyzkoušet. Pokud by vám tovární nastavení zvuku nevyhovovalo, přichází na scénu skvělá mobilní aplikace JBL Headphones. Zde si nejenže můžete pohrát s detailním ekvalizérem, ale k dispozici je i funkce Personi-fi 3.0. Ta vám provede krátký sluchový test a na základě vašich individuálních predispozic upraví křivku zvuku přímo na míru vašim uším.
Adaptivní ANC a režimy pro kontakt s okolím
Aktivní potlačení hluku (ANC) není výsadou jen sluchátek do letadla či kanceláře. U modelu Endurance Peak 4 najdeme adaptivní ANC, které automaticky analyzuje okolní hluk a přizpůsobuje úroveň odhlučnění. Ve fitku vás tak sluchátka dokonale izolují od nepříjemné hudby z reproduktorů a cinkání činek. ANC u tohoto modelu v této kategorii hodnotím jako nadstandard. Funguje velmi spolehlivě a ve fitku okolí i hrající hudbu spolehlivě odhluční.
Jakmile ale vyběhnete na rušnou ulici, volím funkci Smart Ambient (Ambient Aware). Ta pomocí mikrofonů propouští zvuky z okolí přímo k vašim uším, takže nepřeslechnete blížící se auto, tramvaj nebo cyklistu.
Čisté hovory bez ohledu na počasí
Vybavit sportovní sluchátka kvalitními mikrofony bývá často oříšek, zejména kvůli větru při běhu. JBL do modelu Peak 4 integrovalo celkem 6 mikrofonů (tři v každém sluchátku). Ty využívají pokročilý algoritmus, který se dokáže zaměřit na váš hlas a aktivně potlačit okolní ruchy. Navíc samotný tvar sluchátek využívá aerodynamický design, který snižuje nárazy větru na mikrofony. Výsledek je skvělý. Hovory jsou srozumitelné, hlas čistý a druhá strana většinou vůbec nepozná, že jste na rušné ulici.
Baterie s výdrží maratonce a konektivita
Větší tělo sluchátek i nabíjecího pouzdra přináší obrovskou výhodu v podobě kapacity baterie (58 mAh ve sluchátku, 580 mAh v pouzdře). Pokud vypnete ANC, dostanete se na fantastických 12 hodin přehrávání samotných sluchátek a pouzdro přidá další tři plná nabití, což celkově činí úctyhodných 48 hodin. Pokud si budete užívat ticho s aktivovaným potlačením hluku, výdrž klesne na 8 hodin ve sluchátkách a 24 hodin v pouzdře, což je stále výborný výsledek. Ve velkém ale hraje roli také třeba nastavení hlasitosti. Já třeba sluchátka za tři týdny testování, kdy sportuji minimálně 4x týdně, nevybil.
Rychlé nabíjení přes USB-C pak zajistí, že za pouhých 10 minut v pouzdře naberou sluchátka energii na další 4 hodiny provozu. Nabíjecí kabel sice v balení nenajdete, ale vzhledem k dnešnímu standardu USB-C u každého telefonu to lze snadno odpustit.
Spolehlivý přenos muziky má na starost Bluetooth 5.4. Výbornou zprávou je přítomnost vícebodového připojení (Multipoint), takže sluchátka mohou být současně spárována s telefonem i notebookem a plynule mezi nimi přepínat zvuk.
Závěr
JBL Endurance Peak 4 na mě udělala obrovský dojem. Kombinují totiž to, co mám na sluchátkách nejraději. Špuntové provedení a háček za ucho. Jde o sportovní sluchátka a v křiklavé modré barvě, kterou jsem testoval, na sebe ihned upozorníte. Ve finále je mi to ale úplně jedno. Nejsou to typická sluchátka. Ale hrají skvěle, z hlavy vám nespadnou, parádně se nosí a nestojí mnoho. Jejich cena je 2590 korun.