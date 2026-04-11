Vychází extrémní vzácnost: model RWB 930 Apple v měřítku 1:64 s figurkou Akira Nakai

Jeden z nejikoničtějších vozů, které kdy postavil Akira Nakai je Porsche 930 RWB Apple, které se neodmyslitelně zapsalo do celé tuningové kultury. RWB 930 Porsche Apple je jedním z nejznámějších výtvorů šíleného Japonce Akiry Nakaie, zakladatele společnosti Rauh-Welt Begriff. Tento model, známý svým výrazným širokým stylem karoserie a barvami a vintage logem společnosit Apple. Nechybí dokonce ani nápis Apple Computer Inc. Vůz naprosto dokonale reprezentuje filozofii Akira Nakai a jeho RWB, která spojuje syrovou estetiku s emocemi z jízdy. Zatím co originální vůz je jen jeden jediný na světě a Akira Nakai již nikdy nevyrobí stejný, model v měřítku 1:64 teď může být i na vaší poličce.
POP Race oživuje „Apple“ 930 v měřítku 1:64, ke kterém v balení získáte figurkou Akiry Nakaie od American Diorama, která dodává naprostou jedinečnost tohoto modelu. Model má také otevírací zadní kufr, který odhaluje detailně motor, což z něj dělá perfektní kousek pro sběratele Porsche a kultury RWB. Model bude k dispozici od září letošního roku s tím, že je nutné si jej předobjednat již nyní, protože je to opravdová vzácnost, která se rychle vyprodá. Cena je zhruba 25€ a objednat si jej můžete například přímo zde.