Tyto dvě parádní hry jsou nyní ke stažení zcela zdarma, musíte si ale pospíšit!

Nemáte plán na tento víkend? Pokud patříte mezi fanoušky videoher, pak jsme vám ho právě dost možná vytvořili. Epic Games Store totiž opět rozdává dvojici zajímavých titulů, které si určitě zaslouží vaší pozornost a které by byla škoda si nevyzvednout – tím spíš, když vám zůstanou ve vaší herní knihovně již napořád.
TOMAK: Save the Earth Regeneration
TOMAK: Save the Earth Regeneration je akční sci-fi hra, která staví na jednoduché, ale poměrně chytlavé myšlence záchrany planety před ekologickým kolapsem. Ocitáte se v roli pilota futuristického stroje, se kterým se vydáváte do různých koutů světa napravovat škody způsobené lidskou činností. Hra kombinuje arkádovou hratelnost s lehkými strategickými prvky, kdy musíte správně volit postup při obnově jednotlivých oblastí. Každá mise vás postaví před jiný problém, od znečištěných oceánů až po zničené lesy.
Ovládání je poměrně přímočaré, takže se do hry dostanete rychle, ale s postupem času začne přituhovat. Vývojáři se snažili do hry dostat i ekologické poselství, které je tu cítit na každém kroku. Grafika je barevná a spíše stylizovaná, což hře dodává lehce odlehčený nádech. Na druhou stranu ale nechybí ani momenty, kdy si uvědomíte, že téma není úplně veselé. Postupné vylepšování vašeho stroje přidává na motivaci pokračovat dál. Celkově jde o titul, který sice nepřepisuje pravidla žánru, ale dokáže příjemně zabavit a zároveň připomenout, že planeta nemá nekonečnou výdrž.
Prop Sumo
Prop Sumo je přesně ten typ hry, který na první pohled působí naprosto jednoduše, ale ve výsledku dokáže překvapivě vtáhnout. Základní princip stojí na fyzikálně laděných soubojích, ve kterých se snažíte vytlačit soupeře z arény, často pomocí naprosto bizarních objektů. Hra sází na rychlé zápasy, které trvají jen pár desítek sekund, což z ní dělá ideální titul na krátké herní session. Ovládání je snadno pochopitelné, ale zvládnout ho na sto procent už chce trochu cviku. Velkou roli zde hraje právě fyzika, která dokáže každé kolo proměnit v nepředvídatelný chaos. Jednou máte situaci pevně pod kontrolou a o pár vteřin později letíte z mapy ven.
Grafika je jednoduchá, barevná a přesně zapadá do odlehčeného stylu celé hry. Nejde o titul, který by se snažil o hluboký příběh nebo komplexní systém, ale to mu vlastně vůbec nevadí. Naopak těží z toho, že je okamžitě pochopitelný a zábavný i pro hráče, kteří jinak hry moc nehrají. Prop Sumo tak funguje jako ideální oddychovka, ke které se budete rádi vracet, když si budete chtít na chvíli pročistit hlavu.