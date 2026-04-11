Nic se nevyrovná kůži aneb nový kryt Apple TechWoven pro iPhone 17 Pro jsem přechválil

Za poslední roky jsem si tak nějak zvykl používat spolu s novou generací iPhonu i „novou“ generaci originálního Apple krytu. Ten sice docela často měním kvůli recenzím za jiné, vždy se však po nějaké chvíli k originálu vrátím, abych si dlouhodobě vyzkoušel, jak je na tom z hlediska odolnosti. Protože jak víme z minulosti zejména ze zkušeností s FineWoven kryty, doby „nezničitelných“ krytů jsou již ty tam. Já si sice ještě donedávna myslel, že nový počin ve formě TechWoven krytu dokáže pošramocenou reputaci Apple krytů napravit, nicméně ani tentokrát to není „to pravé ořechové“.
Čerstvě vybalený TechWoven kryt
Upřímně řečeno, když Apple TechWoven kryty ukázal a já se s nimi poté poprvé setkal naživo, byl jsem z nich nadšený. Jednak se mi syntetický úplet na zádech opravdu líbí, jednak kryt vypadá poměrně zajímavě a co je hlavní, opravdu dobře se mi zejména díky pogumování na bocích drží. Oproti transparentnímu krytu pak v ruce vůbec neklouže a celkově z něj má člověk pocit, že telefon dokáže skutečně ochránit. Plusové body navíc kryt v prvních týdnech a měsících používání sklízel i za to, že jej šlo snadno čistit vlhkým hadříkem a co víc, ono to ani moc často potřeba nebylo vzhledem k tomu, že na něm nečistoty ulpívaly minimálně.
S TechWoven krytem mám nicméně odžito už zhruba půl roku, který se na něm tak trochu podepsal. Například se mi začalo kolem USB-C portu mírně olupovat pogumování a to i přesto, že telefon nabíjím prakticky jen bezdrátově a do oblasti portu tedy ničím takřka nezasahuji. Při bližším zkoumání si pak nelze nevšimnout například toho, že hrana Power Buttonu na boku zařízení ztrácí lak a do tmavě zeleného kabátku začíná prosvítat stříbrný kov. Co mě pak mrzí možná nejvíc, je to, že hrany krytu – konkrétně pak nejvíc místo kolem spoje zad a boku – začínají trošku tmavnout a vyčistit se to úplně nedá.
Samozřejmě vím, že jsou kryty de facto spotřebním zbožím, ale na druhou stranu si říkám, že u krytu za 1790 Kč chce člověk vidět prvotřídní kvalitu a stav co nejdéle. A ačkoliv je pravda, že oproti FineWoven krytu je stav TechWoven po půl roce používání podstatně lepší, když vzpomenu na minulost a kůži, kterou jsem tehdy používal opravdu rád, s podobnými věcmi jsem se nesetkával. Ano, na kůži se po čase vytvořila patina, ale to ve výsledku dodalo krytu spíš na osobitosti, než na pocitu jeho opotřebení. Na druhou stranu se mi však skoro až chce říci, že kůže byla vlastně dost možná jediným „pořádným“ materiálem, který dokázal Apple na kryty využít tak, aby dávala jejich kvalita smysl. Protože třeba u silikonových krytů se člověk dřív nebo později zase setká s „ošoupanými“ hranami, které rázem nejsou matné, ale lesklé, přičemž svědkem jsem byl i vyloženě rozpraskaných hran s odlupující se gumou.
TechWoven je tedy svou kvalitou ve výsledku dle mého názoru jak nad FineWoven, tak vlastně i nad silikonem, nicméně na kůži, jejíž místo se snaží právě těmito „prémiovkami“ Apple dlouhodobě zaplnit, stále nemá. A je to škoda, protože potenciál tomuto typu krytu rozhodně nechybí. Nechme se tedy překvapit, zda se tyto neduhy Applu povede do budoucna vyřešit a FineWoven bude nová kůže.