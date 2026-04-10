Pomohli Applu stvořit Vision Pro, teď chtějí změnit svět „iPodem shuffle na AI steroidech“

V technologickém světě se objevuje trend, který tak trochu připomíná snahu vynalézt kolo ve chvíli, kdy už všichni jezdí autem. Dva bývalí inženýři Applu, Chris Nolet a Ryan Burgoyne, kteří dříve pracovali na Vision Pro, představili vlastní AI zařízení s jednoduchým názvem Button. Jde o malou krabičku, která svým vzhledem i filozofií záměrně odkazuje na legendární iPod shuffle.
Hardware místo aplikace
Button v sobě ukrývá generativního AI chatbota, který se aktivuje stisknutím jediného tlačítka. Zařízení pak poslouchá, odpovídá na otázky nebo plní úkoly. Výhodou oproti konkurenčním pinům, jako byl neúspěšný Humane AI Pin, je vyřešení problému se soukromím. Button vás totiž neposlouchá neustále, ale jen když ho o to fyzicky požádáte. Přesto zůstává viset ve vzduchu zásadní otázka. Proč tohle všechno není prostě jen aplikace v telefonu?
Autoři projektu argumentují tím, že používat AI na telefonu je podobné jako používat internet na PC. Jde to, ale na specializovaném zařízení je to lepší. Tvrdí, že vytáhnout telefon, odemknout ho a najít aplikaci trvá zbytečně dlouho. Button reaguje okamžitě. Je to sice hezká vize, ale v době, kdy máme v kapse malý „superpočítač“, který už teď AI funkce integruje přímo do systému, působí další jednoúčelová krabička poněkud nadbytečně.
Fotogalerie
Stín iPodu shuffle
Vizuální podoba s iPodem shuffle není náhodná. Inženýři sázejí na nostalgii a jednoduchost, se kterou Apple kdysi ovládl svět. Jenže iPod Shuffle řešil reálný problém. V roce 2005 jste v kapse neměli nic jiného, co by vám přehrálo stovky skladeb při běhání. Dnes máme v kapse iPhone, který zvládne totéž co Button, a mnohem víc. Za mě je Button sympatický pokus o čistý design a ochranu soukromí. Ale v dnešní době mi přijde nejen nehezký, ale i nepraktický.