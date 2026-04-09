Evropské úřady si posvítily na opravitelnost elektroniky! iPhony pohořely, MacBook Neo naopak potěšil

Přestože jsou Apple produkty krásně odladěné a spolehlivé, opravit je je většinou horor. Stačí leckdy i drobná závada a rázem se člověk ocitne před dilematem, zda platit za servis, čekat týdny, nebo prostě koupit nový kus. Evropské úřady se možná i proto nyní rozhodly zmapovat, jak na tom výrobci s opravitelností opravdu jsou, a výsledky nejsou pro Apple vůbec dobré. iPhony a většina MacBooků totiž propadly.
Hodnotila se nejen dokumentace a snadnost rozebírání, ale i dostupnost náhradních dílů, jejich cena, použité šrouby, nástroje potřebné k opravám a samozřejmě i délka softwarové podpory. Výsledkem je, že Apple skončil na úplném dně – u smartphonů s D‑, u notebooků s C‑. Motorola a Asus v testu vyčnívali a ukázali, že jde dělat i praktická zařízení, která se dají opravovat.
Je tu však i jedna světlá výjimka, která vzbuzuje naději – konkrétněMacBook Neo. iFixit při jeho rozboru konstatovalo, že jde o „nejlépe opravitelného MacBooka za posledních čtrnáct let“. Lze ho rozebrat, díly jsou dostupné a většina oprav jde zvládnout s běžnými nástroji. Je otázkou, zda jde o jednorázovou záležitost, nebo první náznak, že Apple si konečně uvědomuje, že opravitelnost a udržitelnost jsou pro zákazníky důležité.
Paradoxně tak právě levný Neo ukazuje, že jde skloubit moderní, elegantní a tenký design s tím, aby si člověk sám něco opravil. A pokud by Apple tuto filozofii aplikoval na iPhony nebo další MacBooky, konečně by mohl spojit krásu a technologickou dokonalost se zdravým selským rozumem.