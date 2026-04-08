Návrat na iOS 18 po zkušenosti s iOS 26 může nepříjemně překvapit

Hlavní doménou aktuálního operačního systému pro iPhony je bezesporu Liquid Glass design. Právě ten totiž Apple prezentoval coby hlavní novinku iOS 26, která změní v systému spousty „zaprášených“ zákoutí. Po vydání veřejné verze tohoto systému se však začaly objevovat hlasy, dle kterých iPhony s iOS 26 v porovnání s předešlým systémem zpomalily. To sice může být ve výsledku u starších „želez“ pravda, protože se mi také zdá, že iPhone SE 2020 coby poslední podporovaný iPhone pro iOS 26 oproti iOS 18 zpomalil, nicméně u novějších modelů se dle všeho jedná skutečně jen o dojem. Vyplývá to totiž mimo jiné z nedávného testu reportéra Johna Gruber z Daring Fireball, který se rozhodl po delší době opět používat iOS 18.
Gruber konkrétně strávil dva dny s iPhonem 16 Pro běžícím na iOS 18.7.7, přičemž dle svých slov zjistil, že systém působí citelně pomaleji než iOS 26. Jak sám uvedl, Apple v iOS 26 urychlil řadu systémových animací, například při návratu na plochu po přejetí zdola obrazovky, přičemž právě tyto drobné, ale všudypřítomné změny dělají celkový dojem plynulejšího a rychlejšího systému.
Zrychlování iOS 26 oproti iOS 18 přitom Apple vcelku zajímavě dávkoval skrze loni v létě vydávané bety, což mohlo vést svým způsobem k tomu, že rychlost iOS 26 vnímalo mnoho uživatelů na podobné úrovni jako rychlost iOS 18. Nejvýraznější zrychlení pak přišlo s iOS 26 beta 6, kdy byla výrazně zrychlena animace spouštění aplikací. Gruber si tehdy dle svých slov okamžitě všiml rozdílu, ale postupně si na vyšší rychlost zvykl a přestal ji vnímat. Po návratu na iOS 18 se však tyto rozdíly znovu ukázaly, jelikož vše rázem působilo pomaleji, i když se technicky nezměnila rychlost samotného hardwaru.
Právě to, jak drobné animace mohou významně ovlivnit pocit rychlosti systému, je na celém testu ve výsledku to nejzajímavější. Vždyť iOS 18, který se zdá nyní pomalejší, je systém, který byl vyvíjen právě na míru primárně iPhonům 16 Pro, které s ním dorazily na pulty obchodů. Jak se ale nyní ukazuje, i „starší“ hardware ve výsledku dokáže novější software zajímavě rozhýbat, přestože maximálního výkonu dosahuje na iPhonech 17 Pro.
Gruber na to konto upozorňuje, že uživatelé, kteří jsou zvyklí jen na iPhony, si toho nemusí tolik všimnout, ale ti, kteří zvažují přechod z Androidu, rozdíl zaznamenají okamžitě. Pokud vám tedy též přijde, že vám iOS 26 zpomalil některý z novějších iPhonů, vězte, že se velmi pravděpdoobně jedná skutečně jen o pocit. Pokud totiž v telefonu nemáte například zničenou baterii či jiný problém, který by mohl ovlivňovat celkový výkon, rychlostně je na tom iOS 26 lépe.