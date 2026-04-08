Google vydal superaplikaci pro iPhone! Na vlastní Android ale zapomněl

Google představil novou aplikaci Google AI Edge Eloquent, která posouvá diktování o kus dál. Nejde jen o převod řeči na text, jak ho známe dnes. Aplikace se snaží pochopit, co jste chtěli říct, a rovnou to upraví do čitelné podoby. Výsledkem je text, který často není potřeba dál editovat.
Zásadní rozdíl je v tom, že většina zpracování probíhá přímo v zařízení. Aplikace si stáhne potřebné modely a funguje i bez připojení k internetu. To znamená nejen vyšší soukromí, ale i rychlou odezvu. Mluvíte a text se upravuje v reálném čase bez čekání na server. Při diktování zároveň mizí výplňová slova a drobné přeřeky. Pokud během věty změníte formulaci, aplikace to většinou pochopí a větu přepíše tak, aby dávala smysl. To je rozdíl, který je při delším používání znát, protože odpadá následné čištění textu.
Zajímavá je i práce s formátem výstupu. Text můžete nechat převést například do stručných bodů, formálnější podoby nebo naopak kratší verze. Hodí se to třeba při poznámkách ze schůzek nebo rychlém zapisování nápadů, kdy potřebujete různé výstupy bez další práce. Aplikace se navíc postupně učí váš slovník. Umí si zapamatovat jména, odborné výrazy nebo často používané obraty. Můžete si vytvořit i vlastní slovník nebo importovat výrazy z e-mailu, což pomáhá hlavně u specifických termínů.
Nechybí ani drobnosti, které dávají smysl při každodenním používání. Můžete sledovat počet slov, rychlost diktování nebo prohledávat starší záznamy. Google navíc připravuje propojení s klávesnicí, takže diktování půjde využít i přímo při psaní zpráv. Zajímavé je, že aplikace je zatím dostupná jen na iOS. Verze pro Android se očekává, ale Google ji zatím oficiálně neoznámil. V době tvorby tohoto článku zatím nebyla aplikace Google AI Edge Eloquent u nás k dispozici.