Sreality.cz konečně dostaly svou aplikaci pro iPhone!

Vše o Apple
J. Jiří Filip
Tuzemský portál Sreality.cz představil nové aplikace, které mají usnadnit hledání nemovitostí přímo z mobilních telefonů. Pro Android jde o inovovanou verzi, pro iOS je aplikace zcela nová. Obě jsou k dispozici zdarma a nabízejí možnost zřízení Prémium Účtu s rozšířenými funkcemi.

„Nové aplikace zjednoduší využívání služby Sreality.cz na mobilních telefonech. Vycházíme vstříc těm, kdo se potřebují rychle zorientovat v cenách nemovitostí třeba při prohlídkách nebo se chtějí podívat na nabídku v lokalitách, kterými právě procházejí,“ vysvětluje Lenka Zichová, produktová manažerka Sreality.cz. Hlavním přínosem aplikací jsou notifikace na nové nemovitosti podle zadané filtrace. Uživatelé tak dostávají okamžité informace o nových inzerátech, aniž by museli opakovaně navštěvovat web či zadávat parametry hledání.

Prémiová verze Sreality Premium přináší pokročilé možnosti, jako je historie cen vybraných nemovitostí, okamžité upozornění na nové inzeráty, notifikace o změně ceny sledované nemovitosti, přehled prodaných bytů v okolí, AI vyhledávání podle fotografií i dotazů položených přirozeným jazykem a další praktické funkce. Uživatelé si mohou Sreality Premium vyzkoušet týden zdarma, měsíční předplatné stojí 199 Kč.

S novými aplikacemi tak portál reaguje na rostoucí potřebu rychlého a pohodlného přístupu k nabídce nemovitostí přímo z mobilu, a to s možností využít chytrých funkcí, které zefektivní hledání a sledování trhu. Pro uživatele jsou aplikace ke stažení zdarma na App StoreGoogle Play Store.

