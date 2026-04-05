Parádní Netflix novinky, které dorazily tento týden

I v tomto týdnu přidal Netflix několik zajímavých novinek. A jelikož máme prodloužený víkend, není lepší doba, kdy se do nich pustit. Pojďme na ně.
Hříchy pana Kudžó
Taiza Kudžó obhajuje zločince, mafiány i lidi ze dna společnosti. Karasuma má s jeho prací etický problém, ale stejně se u něj rozhodne nasbírat zkušenosti.
Pravda o tragédii Moriah Wilsonové
Dokument o bouřlivém životě profesionální cyklistky Moriah Wilson, její šokující vraždě a tom, co všechno byl ochotný podstoupit její vrah, aby se vyhnul dopadení.
Hlas z ticha
Ze stydlivé holky, která jako jediná z rodiny slyší, se vyklube nadaná zpěvačka. Musí se ale rozmyslet, jestli půjde vlastní cestou, nebo upřednostní smysl pro povinnost.
Pád obra
Otcův návrat po dlouhých letech oživí staré rány. Jeho syn musí vyřešit dilema, které rozhodne o jejich budoucnosti.
Nakrmit, pomodlit, zaštěkat
Pět dobrodruhů vyrazí za legendárním učitelem, který má v horách srovnat do latě jejich nevycválaná psiska. Vycvičit ale zjevně potřebuje někdo jiný než chlupáči.
Neslýchané: Smrt a život Lamara Odoma
Dokument, který mapuje život Lamara Odoma od vzestupu v basketbalové NBA přes svatbu s Khloé Kardashian až po incident v nevadském nevěstinci, kde se málem předávkoval. Jelikož mám investigativní dokumenty Netflixu v oblibě, ani tento nevynechám.