Na co se přes Velikonoce můžete podívat v iVysílání?

Zaječí škola: Strážci zlatého vejce
Max, mladý králík z města, nemůže uvěřit, že omylem skončil v pasti odlehlé lesní školy velikonočního králíčka. Čas jako by se zastavil a jediné, na co Max intenzivně myslí, je, jak se dostat do velikonoční neděle zpět domů. Ale to jen do chvíle, než potkává milou králici Emmy a moudrou a tajemnou Madam Hermione, od kterých se dozvídá tajemství velikonoční králíčků – včetně legendárního zlatého vejce. Králičí školu však ohrožuje prohnaná liščí rodina, která se hodlá vejce zmocnit. Dokáže se jim Max postavit, pomoci jeho kamarádům a zachránit Velikonoce dříve, než bude pozdě?
Tři veteráni
Tři váleční vysloužilci získali od lesních skřítků kouzelné předměty. Jenže mocná kouzla přitahují lidskou hamižnost. Pokud si chcete odpočinout od ryze velikonočních témat, můžete tak učinit u oblíbené české klasiky. A při sledování Tří veteránů si můžete i zazpívat…
Asterix a Obelix: Říše středu
Dva nerozluční hrdinové se vydávají zachránit císařovnu i celou Čínu. Dobrodružství přes půl světa může začít! Proč se o Velikonocích nepodívat do Číny? Alespoň virtuálně, společně s Asterixem a Obelixem. Snímek patří na iVysílání k nejsledovanějším za poslední dobu, třeba stojí za to dát mu šanci.
Fimfárum Jana Wericha
Lidské slabosti a nešvary v pěti pohádkových příbězích podle Jana Wericha. Vyloženě velikonoční filmy a seriály se v současné době v nabídce iVysílání nenachází, takže nezbývá než si počkat, až Česká televize rozjede svůj velikonoční program přímo v televizi. To ale neznamená, že se nemůžete potěšit pohádkou i online. Například Fimfárem v osobitém zpracování Vlasty Pospíšilové a Aurela Klimta.
