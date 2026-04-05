Dynamic Island je malá revoluce na iPhonu, mnoho vývojářů jej však stále nepochopitelně ignoruje

Když Apple v září 2022 ukázal světu iPhone 14 Pro s Dynamic Islandem namísto dosavadního výřezu v displeji, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Zatímco někteří uživatelé totiž tuto zajímavou změnu vítali a měli od ní velká očekávání, jiní ji označovali za paskvil, který je horší než původní výřez. Já tehdy patřil do první skupiny, která Dynamic Islandu věřila a myslím si, že se postupem času ukázalo, že tento prvek potenciál rozhodně má. Na druhou stranu ale musím objektivně říci, že pachuť uživatelů z druhé skupiny vlastně dokážu nyní i čím dál tím víc pochopit.
Apple tehdy prezentoval Dynamic Island jako de facto nový způsob ovládání iPhonu, který bude díky podpoře takzvaných živých aktivit běžících jak v „ostrůvku“, tak na uzamčené obrazovce uživatelsky velmi přívětivý. Dnes, tedy po zhruba třech a půl letech pak lze bezesporu říci, že tato idea byla rozhodně pravdivá, protože mnozí vývojáři dokázali podporu pro Dynamic Island dostat na skutečně vynikající úroveň, která jednak baví a jednak skutečně usnadňuje používání iPhonu.
Je tu však jedno poměrně zásadní „ale“, kterým je jak už asi tušíte postoj některých aplikací k tomuto prvku. I dnes totiž v App Store najdete spoustu aplikací, které si s Dynamic Islandem nerozumí, přestože vás „na první dobrou“ napadne snad milion možností, jak by jej mohly využít, potažmo jak by mohly interakci s ním zlepšit. A co bolí nejvíce, jedná se i o aplikace na prvních příčkách v App Store, které jsou uživateli obrovsky oblíbené.
Fotogalerie
Krásným příkladem je třeba Livesport, který přímo vybízí k zobrazování výsledků utkání v Dynamic Islandu. Přesně tímto směrem se totiž vydal třeba Apple u své aplikace Sports a přestože je v ní zatím k dispozici jen poměrně málo sportů, to, jakým způsobem je Dynamic Island schopen informovat o výsledcích zápasů, závodů či jiných klání v reálném čase, je prostě fantastické. Samozřejmě chápu, že Livesport nechce podporu Dynamic Islandu nasadit z nějakého důvodu, pravděpodobně pak kvůli tomu, že by tím mohl přijít o přímé návštěvy aplikace, ve které zobrazuje reklamy, prokliky na sázky a tak podobně. Myslím si ale, že minimálně nějaká nevinná interakce typu odpočet času do startu zápasu či něco podobného „nenásilného“ by si snad přeci jen mohlo najít cestu.
Nechci však „nakládat“ jen na Livesport, protože jak už píšu výše, nepodporou Dynamic Islandu trpí více zajímavých aplikací. Vždyť podpora by slušela třeba i kurýrním službám typu DPD, Pomyslné jazýčky vah se však dle mého už na stranu podpory pomalu přiklánějí a já tak ve skrytu duše doufám, že se v budoucnu dočkáme toho, že se podpora stane naprostým standardem, který nás už vlastně při spuštění aplikace ani nepřekvapí, jak běžná daná věc bude. Než se tak stale si ale budeme muset aplikací, které využívají tento prvek opravdu velkoryse, vážit.