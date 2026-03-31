Světový den zálohování je tu! Jak o žádná data nepřijít?

Světový den zálohování je každý rok dobrá připomínka jedné nepříjemné pravdy. Spousta lidí i firem má pocit, že mají data v bezpečí, ale ve skutečnosti spoléhají na ochranu, která při prvním vážnějším problému může selhat. Nestačí pouze říci, že „někam se to ukládá“. Opravdová záloha musí přežít ransomware, lidskou chybu i situaci, kdy útočník získá přístup k administraci. Právě na to letos upozorňuje QNAP ve své kampani ke Světovému dni zálohování 2026. Hlavní myšlenka je jednoduchá, ale velmi důležitá. Záloha, kterou lze změnit, smazat nebo zašifrovat, není z pohledu obnovy dat dostatečně spolehlivá.
Proč běžné zálohování často nestačí
Největší problém není v tom, že by firmy nebo uživatelé na zálohování úplně zapomínali. Mnohem častěji selže samotný princip ochrany. Data sice existují ve více kopiích, jenže útočník se při napadení dostane i k nim. QNAP v kampani připomíná, že právě kompromitace záloh je dnes jedním z hlavních důvodů, proč bývá obnova po útoku tak složitá, drahá a někdy prakticky nemožná. Jakmile má útočník přístup ke správě systému, běžné zálohy může smazat, přepsat nebo zašifrovat stejně snadno jako produkční data. V tu chvíli už není rozhodující, jak často zálohujete, ale to, jestli zálohu vůbec dokážete použít.
Přesně proto dnes nestačí řídit se jen starou poučkou, že „je dobré něco někam kopírovat“. Moderní strategie ochrany dat musí zohledňovat také to, zda jsou zálohy oddělené, zamčené a obnovitelné i ve chvíli, kdy je infrastruktura napadena. Cílem tak už není jen vlastnit zálohy, ale mít jistotu, že je nikdo nedokáže zničit ve stejný moment jako primární data.
Frekvence záloh je důležitá, ale není to všechno
QNAP správně upozorňuje i na další častý omyl. Mnoho domácích a firemních uživatelů řeší hlavně otázku, jak často zálohovat. Jenže samotná frekvence ještě neznamená, že bude obnova úspěšná. V realitě je potřeba vycházet z toho, jak velkou ztrátu dat si můžete dovolit. U kritických systémů tak dává smysl hodinová ochrana nebo velmi časté snímky, u běžnějších agend může stačit denní režim a u archivace zase delší intervaly s dlouhodobou retencí.
Jenže i perfektně nastavený harmonogram k ničemu nebude, pokud lze výsledné zálohy jednoduše odstranit. Právě zde se ukazuje zásadní rozdíl. Důležité není jen kdy zálohujete, ale především zda vaše body obnovy přežijí útok, chybu administrátora nebo kompromitaci účtu. To je rozdíl mezi „máme zálohy“ a „jsme schopni se skutečně obnovit“.
Neměnnost dat jako nový standard
Velkým tématem letošního Světového dne zálohování je neměnnost dat. V překladu to znamená, že jakmile je záloha nebo snímek jednou vytvořený, nelze ho po stanovenou dobu upravit ani smazat. A právě to je podle mě jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou by dnes měla mít každá moderní zálohovací strategie.
QNAP v kampani ukazuje dva základní přístupy. Prvním jsou neměnné snímky, které slouží jako rychlý bod návratu v rámci úložiště. Pokud dojde k útoku nebo chybě, můžete se vrátit k dřívějšímu stavu a obnovu zvládnout během krátké chvíle. Důležité je, že tyto snímky nelze během nastavené retenční doby odstranit ani upravit, a to ani ze strany administrátora.
Druhým přístupem je neměnná záloha využívající princip WORM, tedy write once, read many. Taková data se po zápisu uzamknou a po dobu uchování s nimi nelze manipulovat. To je extrémně důležité hlavně v situaci, kdy útočník pronikne hlouběji do infrastruktury. I kdyby získal přístupová práva, neměnná záloha zůstane nedotčená.
Air gap už není jen teorie
Ještě vyšší úroveň ochrany představuje izolované zálohování, často označované jako air gap. Smysl je jednoduchý. Záloha nesmí být trvale přímo dostupná z napadeného prostředí. QNAP zde mluví o konceptu Airgap+, který staví na fyzické izolaci přenosu mezi zdrojem a cílem. Jinými slovy, nejde jen o to „odpojit síť“, ale o to, aby mezi produkčním prostředím a cílovou zálohou vůbec neexistovalo trvalé přímé spojení.
Toto je typ ochrany, který dává velký smysl firmám, jež nechtějí nechat nic náhodě. Pokud ransomware nemá cestu k cílové záloze, výrazně roste šance, že obnova po incidentu proběhne rychleji, čistěji a bez nutnosti dělat bolestivé kompromisy.
Bez offsite kopie není ochrana stále kompletní
Neměnnost je zásadní, ale ani ta sama o sobě neřeší všechno. Pokud dojde k havárii lokality, fyzickému poškození nebo většímu výpadku, potřebujete mít data i mimo hlavní prostředí. Proto QNAP zdůrazňuje také vzdálené zálohování a cloud. V rámci své nabídky zmiňuje například myQNAPcloud One, který umožňuje ukládat kritická data mimo lokální infrastrukturu a kombinovat více vrstev ochrany včetně server-side šifrování, Object Lock a WORM principu.
Právě tady se krásně ukazuje, jak by měla vypadat moderní strategie zálohování. Ne jedna kopie. Ne jedno zařízení. A už vůbec ne slepá víra, že RAID všechno zachrání. Správně navržená ochrana kombinuje rychlou lokální obnovu, neměnné body obnovy a zároveň offsite nebo cloudovou kopii pro případ, že selže celé primární prostředí.
Světový den zálohování je letos hlavně varování
Celé letošní poselství QNAP lze shrnout dost jednoduše. Zálohování už dávno není jen technická rutina pro IT oddělení. Je to klíčová součást obrany proti ransomwaru a zároveň test toho, jak vážně ochranu dat skutečně berete. Nestačí mít zálohy „někde bokem“. Musí být odolné, oddělené, neměnné a připravené na obnovu ve chvíli, kdy se všechno pokazí.
Světový den zálohování 2026 tak není jen připomínkou, že si máte zkopírovat pár souborů. Je to upozornění, že bez správně navržené strategie můžete mít pocit bezpečí, ale přesto nakonec přijít úplně o všechno. A právě tomu je lepší předejít dřív, než bude pozdě.