Karaoke upgrade s AI pro váš PartyBox: JBL představuje nové mikrofony EasySing

Připravte se na karaoke, protože představujeme JBL EasySing Mics, kvalitní dvojici mikrofonů s podporou AI, která promění reproduktory JBL PartyBox* ve vaši osobní karaoke párty, a to vše bez složitého nastavování. Stačí je připojit a vybrat skladbu.
JBL EasySing Mics nejsou jen mikrofony, protože v sobě ukrývají malého zvukového inženýra. Díky nové funkci AI Vocal Removal přímo v zařízení můžete v reálném čase potlačit původní vokál z jakékoli skladby při zachování čisté kvality. Stačí stisknout tlačítko a vybrat si úroveň doprovodného zpěvu: ponechat přibližně 50 %, 25 % nebo 0 % vokálů, čímž zpěv ze skladby úplně odstraníte. Pokud potřebujete jemný doprovod, snížíte původní zpěv na 25 %. Pokud chcete svému hlasu dát maximálně vyniknout, nastavíte původní zpěv na 0 % a vokály zcela odstraníte. K dispozici jsou také přednastavené vokální efekty a režim Voice Boost, který vám pomůže dosáhnout i těch nejvyšších tónů. Přivlastněte si jakoukoli skladbu jedním stisknutím tlačítka, bez nutnosti hledat karaoke verzi na YouTube.
Mikrofony JBL EasySing Mics přinášejí čistotu zvuku srovnatelnou se studiovou kvalitou, takže budete znít stejně výrazně a dynamicky jako JBL PartyBox vedle vás. Stačí zapojit přibalený dongle do USB-C portu vašeho PartyBoxu a okamžitě můžete začít. V aplikaci JBL One získáte plnou kontrolu nad ekvalizérem, přístup ke zpěváckým presetům nebo možnost manuálního nastavení. K dispozici je samozřejmě také reverb a echo efekt.
Každé balení obsahuje dva mikrofony, což je ideální na duety nebo pěvecké souboje. Se spolehlivým bezdrátovým dosahem až 30 metrů a výdrží baterie až 10 hodin (v průměru) máte zábavu na celý večer, a to kdekoli.
„Jako globální lídr v oblasti reproduktorů PartyBox vidíme, jak obrovský boom karaoke zažívá,“ řekl Carsten Olesen, prezident Consumer Audio ve společnosti HARMAN. „Lidé dnes běžně používají naše reproduktory JBL PartyBox na karaoke, a to doma i venku. S mikrofony EasySing nyní mohou každé pěvecké vystoupení posunout na vyšší úroveň díky přizpůsobitelné podpoře vokálů a výjimečné kvalitě zvuku JBL. Je to dokonalé spojení toho, co fanoušci milují, a toho, co JBL umí nejlépe.“
Klíčové vlastnosti:
- AI odstraňování vokálů v reálném čase z jakékoli skladby: ponechte 25 %, 50 % nebo 0 % vokálů stisknutím tlačítka při zachování čisté kvality.
- Jasné vokály a čistý zvuk díky kardioidní směrové charakteristice.
- Algoritmus JBL EasySing vylepšuje zpěv pomocí Voice Boost (podpora vysokých tónů), přirozeného reverbu, echa a potlačení šumu.
- Výdrž baterie až 10 hodin (v průměru).
- USB-C dongle pro rychlé a snadné připojení.
- Možnost úpravy EQ přes aplikaci JBL One.
JBL EasySing Mics** budou pravděpodobně dostupné od března 2026 na jbl.cz za předpokládanou cenu 3 990 Kč za pár.
*Kompatibilní s JBL PartyBox Club 120, JBL PartyBox Stage 320, JBL PartyBox 520, JBL PartyBox 720, JBL PartyBox Encore 2, JBL PartyBox Essential 2 a JBL PartyBox On-the-Go 2
**Pouze pro nekomerční použití