Írán hrozí útokem na Apple, Google i Teslu. Na seznamu má 18 technologických gigantů

Napětí mezi USA a Íránem eskaluje do nové a velmi nebezpečné roviny. Íránské Islámské revoluční gardy totiž otevřeně pohrozily útokem na americké technologické firmy a seznam je mimořádně znepokojivý. Podle jejich prohlášení se má od středečního večera stát cílem hned 18 velkých společností, mezi nimiž nechybí Apple, Google, Microsoft, Meta nebo Tesla. Írán v oficiálním prohlášení označil americké technologické firmy za klíčové nástroje při „sledování a plánování teroristických operací“. Právě proto mají být nyní považovány za legitimní cíle odvetných útoků.
Na seznamu se objevují mimo jiné tyto společnosti:
- Apple
- Microsoft
- Meta
- Nvidia
- Intel
- IBM
- Tesla
- Boeing
- Oracle
- Dell
- Cisco
- HP
Celkem jde o 18 firem napříč technologickým i průmyslovým sektorem. Íránské gardy zároveň vyzvaly zaměstnance těchto firem i obyvatele v okolí jejich poboček, aby okamžitě opustili své pracoviště a přesunuli se do bezpečí. Konkrétně doporučují opustit oblast minimálně v okruhu jednoho kilometru od těchto objektů. Takto ostrá výzva je v rámci geopolitických konfliktů mimořádně neobvyklá a naznačuje, že nejde jen o rétoriku. Co je však zvláštní je fakt, že například Apple nemá v Iránu žádné zázemí, to má však v Dubaji, kde je naopak velmi silné zázemí Apple a to včetně marketingového oddělení, které má na starosti celou Evropu, co se marketingu a prezentace nových produktů týká. Právě problém s válkou v Iránu způsobil i to, že Apple letos v Evropě nebyl schopen prezentovat MacBook Neo novinářům, protože prezentační kusy, včetně lidí, jenž je prezentují se nachází v Dubaji.