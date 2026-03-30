EVOLVEO uvádí StrongVision PRO 4G II: Nová generace fotopasti se 4K videem a extrémní výdrží

Značka EVOLVEO představuje druhou generaci oblíbené fotopasti – EVOLVEO StrongVision PRO 4G II. Tato novinka reaguje na konec starších 2G sítí v Evropě a přináší plnou podporu moderního 4G LTE připojení, 4K rozlišení a inovativní správu napájení s velkokapacitní baterií.
Rychlost 4G a živý náhled v kapse
Hlavní předností modelu PRO 4G II je integrace moderního 4G LTE modemu, který zajišťuje bleskový přenos dat. Uživatelé tak mohou využívat funkci LiveView (živý náhled) přímo v mobilní aplikaci EVOLVEO CAM. Díky tomu lze v reálném čase sledovat dění v lese, na zahradě nebo na stavbě, a to i bez přístupu k Wi-Fi.
Špičkový obraz ve dne i v noci
Zařízení je osazeno novým 8Mpx CMOS snímačem, který dokáže zaznamenat:
- Video v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu.
- Fotografie s rozlišením až 36 Mpx pro maximální detail.
Noční vidění zajišťuje 58 infračervených LED diod s vlnovou délkou 940 nm, které jsou pro lidské i zvířecí oko zcela neviditelné.
Energetická soběstačnost a odolnost
Aby fotopast vydržela v terénu co nejdéle, je vybavena vyměnitelnou Li-Ion baterií o kapacitě 10 000 mAh. V kombinaci s úsporným čipsetem nabízí zařízení pohotovostní dobu až několik měsíců. Konstrukce s certifikací IP65 zaručuje, že kamera bez problémů odolá silnému dešti, mrazu i prachu.
StrongVision PRO 4G II není jen fotopast, ale plnohodnotná bezpečnostní kamera pro místa bez internetu. Díky 4G LTE konektivitě a cloudu zdarma nabízíme uživatelům řešení, které je již nyní technologicky připravené na budoucnost.
Řada doplňků
Pro fotopast StrongVision PRO 4G II je k dostání cela řada doplňků a příslušenství, jako například ochranný kovový box, lankový zámek, kovový držák se závitem, kabel pro připojení externího zdroje.
Klíčové parametry:
- Konektivita: 4G LTE (podpora všech EU operátorů), Bluetooth, Wi-Fi (pro nastavení).
- Úhel záběru: 120° PIR senzor, 60° objektiv.
- Úložiště: Podpora Micro SD karet až do 256 GB + Cloud zdarma.
- Rychlost spouště: 0,5 sekundy.
Dostupnost a cena
EVOLVEO StrongVision PRO 4G II je již nyní k dispozici v síti vybraných prodejců a na oficiálním e-shopu eshop.evolveo.cz za doporučenou cenu 5 990 Kč.