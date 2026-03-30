EVOLVEO uvádí StrongVision PRO 4G II: Nová generace fotopasti se 4K videem a extrémní výdrží

J. Jiří Filip
Značka EVOLVEO představuje druhou generaci oblíbené fotopasti – EVOLVEO StrongVision PRO 4G II. Tato novinka reaguje na konec starších 2G sítí v Evropě a přináší plnou podporu moderního 4G LTE připojení, 4K rozlišení a inovativní správu napájení s velkokapacitní baterií.

Rychlost 4G a živý náhled v kapse

Hlavní předností modelu PRO 4G II je integrace moderního 4G LTE modemu, který zajišťuje bleskový přenos dat. Uživatelé tak mohou využívat funkci LiveView (živý náhled) přímo v mobilní aplikaci EVOLVEO CAM. Díky tomu lze v reálném čase sledovat dění v lese, na zahradě nebo na stavbě, a to i bez přístupu k Wi-Fi.

Špičkový obraz ve dne i v noci

Zařízení je osazeno novým 8Mpx CMOS snímačem, který dokáže zaznamenat:

  • Video v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu.
  • Fotografie s rozlišením až 36 Mpx pro maximální detail.

Noční vidění zajišťuje 58 infračervených LED diod s vlnovou délkou 940 nm, které jsou pro lidské i zvířecí oko zcela neviditelné. 

Energetická soběstačnost a odolnost

Aby fotopast vydržela v terénu co nejdéle, je vybavena vyměnitelnou Li-Ion baterií o kapacitě 10 000 mAh. V kombinaci s úsporným čipsetem nabízí zařízení pohotovostní dobu až několik měsíců. Konstrukce s certifikací IP65 zaručuje, že kamera bez problémů odolá silnému dešti, mrazu i prachu.

StrongVision PRO 4G II není jen fotopast, ale plnohodnotná bezpečnostní kamera pro místa bez internetu. Díky 4G LTE konektivitě a cloudu zdarma nabízíme uživatelům řešení, které je již nyní technologicky připravené na budoucnost.

Řada doplňků

Pro fotopast StrongVision PRO 4G II je k dostání cela řada doplňků a příslušenství, jako například ochranný kovový box, lankový zámek, kovový držák se závitem, kabel pro připojení externího zdroje. 

Klíčové parametry:

  • Konektivita: 4G LTE (podpora všech EU operátorů), Bluetooth, Wi-Fi (pro nastavení).
  • Úhel záběru: 120° PIR senzor, 60° objektiv.
  • Úložiště: Podpora Micro SD karet až do 256 GB + Cloud zdarma.
  • Rychlost spouště: 0,5 sekundy.
Dostupnost a cena

EVOLVEO StrongVision PRO 4G II je již nyní k dispozici v síti vybraných prodejců a na oficiálním e-shopu eshop.evolveo.cz za doporučenou cenu 5 990 Kč.

