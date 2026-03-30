Apple láká další novinku z Apple TV! Hororová komedie z prokletého ostrova dorazí už v dubnu

Apple TV+ odhalila teaser na svůj seriál s názvem Widow’s Bay. Půjde o mix hororu a komedie, který nás zavede do zdánlivě malebného ostrovního městečka u pobřeží Nové Anglie. Seriál, pod kterým je podepsaná Katie Dippold, má ambici navázat na úspěšné tituly postavené na silných postavách, ovšem s temným nádechem.
V hlavní roli starosty Toma Loftise se představí Matthew Rhys. Jeho úkol je jasný. Vdechnout život upadajícímu městu, které bojuje s mizernou Wi-Fi, mizerným mobilním signálem a především s extrémně pověrčivými obyvateli. Ti jsou skálopevně přesvědčeni, že jejich ostrov je prokletý. Loftis se však nenechá zastrašit a začne z městečka budovat turistickou destinaci.
Plán mu vychází a turisté skutečně začínají přijíždět. Jenže jak už to v podobných příbězích bývá, místní měli pravdu. Po desetiletích klidu se staré děsivé příběhy začínají znovu dít. Apple slibuje, že seriál nabídne vyváženou kombinaci strachu a humoru.
Premiéra Widow’s Bay je naplánována na středu 29. dubna. Fanoušci se mohou těšit na úvodní nálož tří epizod najednou, přičemž zbývajících sedm dílů bude vycházet v týdenních intervalech každou středu až do 17. června. Za mě jde o zajímavý počin. Horory miluju a jejich kombinace s komedií je nevšední. Jsem tedy zvědav, protože se mísit komedii a horor není vždy šťastné.