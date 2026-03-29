To nejlepší, co dorazilo na HBO Max za poslední týden

Řád
Řád je napínavý thriller inspirovaný šokujícími skutečnými událostmi. Jude Law v něm ztvárňuje zkušeného agenta FBI Terryho Huska, který odhalí domácí teroristické spiknutí s cílem svrhnout federální vládu. Překvapivě strhující, temný krimifilm se skvěle vybudovanou atmosférou, který vám rozhodně uvízne v paměti.
Zmizelá
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla. Pokud možno živá. Paralelně s tím probíhá policejní vyšetřování, které kromě Amy hledá i člověka, jenž má její zmizení na svědomí. Všechny stopy, nalezené důkazy a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, která vodí policii i veřejnost za nos, aby ze sebe sňala podezření? Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A co se vlastně stalo s Amy? Zmizelou jsem viděla dokonce několikrát. „Nekomediální“ Neil Patrick Harris, působivá zápletka i vyústění vynikající atmosféra… možná si snímek po letech ještě jednou pustím.
Ohně
Reykjavík je v ohrožení, ale Annin osobní chaos je stejně ničivý jako blížící se erupce. Zhlédnutí tohoto filmu mě teprve ještě čeká. Severskou kinematografii mám ale velmi ráda a divácká hodnocení Ohňů jsou relativně pozitivní, takže předpokládám, že zklamaná nebudu.
Apollo 13
Na závěr našeho výběru zde máme prakticky již klasiku: snímek Apollo 13 z roku 1995. Film o třetí cestě na Měsíc, dramatickém selhání mise Apollo 13 a statečnosti astronautů i jejich blízkých. Filmová rekonstrukce jednoho z nejvýznamnějších a nejdramatičtějších letů do vesmíru dnes už možná neohromí tak, jako v dobách své premiéry. „Houstone, máme problém…“