Tuto hru jsme v devadesátkách hráli snad všichni! Pamatujete si na ní?

Pokud jste vyrůstali v devadesátkách, pravděpodobně jste tuhle hru měli na svém PC. Ignition je arkádová závodní hra, která ani po téměř třiceti letech neztratila nic ze svého kouzla. Je to přesně ten typ hry, který si pustíte na dvacet minut pro relax, ale nakonec u něj skončíte dvě hodiny, protože se prostě musíte dostat na stupně vítězů.
Hra sází na barevnou, lehce nadsazenou grafiku a pohled shora. Na výběr máte celkem 11 vozidel, a nečekejte žádné licencované sporťáky. Najdete tu školní autobus, policejní auto, džíp, a dokonce i monster truck. Každé auto má jiné statistiky (zrychlení, přilnavost, turbo a maximálku). Třeba takový školní autobus je nečekaně ovladatelný obr, zatímco malé sporťáky sice letí jako blesk, ale sebemenší „ťukanec“ je pošle do svodidel.
Ignition nabízí 7 unikátních tratí, které vás zavedou do trosek ztraceného města, na zasněžené útesy nebo do deštivého Tokia. To, co dělá hru tak návykovou, je nebezpečí na trati. Na silnici vám může spadnout balvan, může vás smést lavina nebo vás prostě z mostu shodí soupeř.
Každá trať má navíc své zkratky, které musíte dokonale vypilovat, pokud chcete šampionát na nejtěžší obtížnost vyhrát. Po jejím dohrání se navíc odemkne režim Mirror, který tratě horizontálně převrátí.
Herní mechanismy jsou osekány na minimum. Najdete zde pouze plyn, brzdu, změny směru a turbo. Skvělou zprávou pro dnešní hráče je, že Ignition bez problémů seženete na Steamu nebo GOGu. Běží přes DOSBox, takže funguje i na moderních Windows, a stále podporuje split-screen pro dva hráče na jedné klávesnici.
Za mě je Ignition naprostý unikát. Pamatuji si, jak jsme se u ní s bráchou hádali, kdo si vezme „Zmiji“ nebo „Monstra“. I když dnes hra působí vizuálně skromně, její hratelnost je nadčasová. Pokud hledáte něco, co vás vrátí do dětství a zabaví na pár večerů, tenhle kousek za pár korun je sázka na jistotu.