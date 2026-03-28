Ty nejlepší Netflix novinky, které dorazily tento týden

J. Jan Vajdák
I v tomto týdnu Netflix přišel s několika novinkami. Pojďme se na ně podívat.

Stane se něco špatného

Budoucí nevěsta má silnou předtuchu, že se na její svatbě něco děsivě zvrtne. A čím víc se její velký den blíží, tím je to horší. Seriálový horor. Počin, na který se velmi těším. Dobrých hororů je málo. A tento má zatím nadprůměrná hodnocení.

Harry Hole

Nový vzrušující seriál podle veleúspěšných kriminálních románů Joa Nesbøa, ve kterém geniální detektiv Harry Hole pátrá po zabijácích. A přitom bojuje i sám se sebou.

Třiapadesát neděl

Filmová komedie. Tři bratři se musí sejít a probrat, co bude s jejich starým tátou. Rodinné setkání se ale rychle zvrtne do nesmyslného hašteření a na povrch vyplave dávná řevnivost.

Žalobkyně

Syrový dokumentární seriál o první ředitelce úřadu pro vyšetřování femicid v hlavním městě Mexika. Její nová divize má za úkol jednou provždy ukončit násilí na ženách.

Červená linka

Tři ženy naletí bezohledným telešmejdům. Nenechají to ale tak a zločincům, kteří jim ukradli peníze i důstojnost, vyhlásí válku.

