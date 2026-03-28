Dodejte zprávám v iMessage více individualit pomocí tohoto jednoduchého triku

Aplikace Zprávy na iPhonu nabízí jednu funkci, která dokáže nenápadně zpříjemnit každodenní komunikaci. U jednotlivých konverzací si totiž můžete nastavit vlastní pozadí, takže každý chat může mít trochu jiný vizuální styl. Nejde jen o estetickou drobnost – při větším množství konverzací to může pomoci i s orientací.
Sama jsem si třeba všimla, že když má několik důležitých chatů odlišné pozadí, rychleji se v nich vyznám. Rodinný chat může mít klidně fotku z dovolené, pracovní konverzace neutrální barvu a skupina s přáteli něco hravějšího.
Jak změnit pozadí konverzace
Nastavení je poměrně jednoduché a zvládnete ho během několika sekund. Otevřete konkrétní konverzaci v aplikaci Zprávy a nahoře klepněte na jméno kontaktu nebo název skupiny. Tím se otevře panel s dalšími možnostmi konverzace.
V této nabídce najdete položku Pozadí. Po jejím otevření se zobrazí galerie různých stylů, ze kterých si můžete vybrat.
Systém nabízí několik možností. K dispozici jsou jednoduché barevné varianty, různé přechody, ale také fotografie z knihovny.
Každý chat může vypadat jinak
Velkou výhodou je, že nastavení se vztahuje jen na konkrétní konverzaci. Jinými slovy – změna pozadí v jednom chatu neovlivní ostatní.
To umožňuje poměrně zajímavé využití. Někdo si třeba nastaví pracovní konverzace do tlumených barev a osobní chaty do výraznějších motivů. Jiný si zase dá fotky blízkých lidí přímo jako pozadí konverzace, takže už při otevření chatu je jasné, s kým právě komunikuje. V praxi je to trochu podobné jako u profilových obrázků v jiných komunikačních aplikacích, jen je tady větší volnost v tom, jak může konverzace vizuálně vypadat.
Drobnost, která potěší
Možnost změnit pozadí konverzace možná nepatří mezi funkce, které by zásadně měnily práci s telefonem. Přesto jde o typickou ukázku drobného vylepšení, které může každodenní používání zpříjemnit. A pokud patříte mezi lidi, kteří mají v aplikaci Zprávy desítky konverzací, může být vlastní pozadí pro jednotlivé chaty překvapivě praktickým způsobem, jak si v nich udělat větší pořádek. Stačí pár klepnutí a každá konverzace může mít svůj vlastní vizuální charakter.