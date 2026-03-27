SAMPPLE: Představujeme náš nový podcast, ve kterém se dozvíte o Applu, Samsungu a všem, co nás baví!

V redakci se na spoustě věcí shodneme, na jedné ale dlouhodobě ne. A tou je to, co je vlastně „lepší“. Někdo totiž nedá dopustit na Apple, jiný by za něj i po letech vyměnil Samsung jen stěží. Stejně tak se dokážeme přít o chytré hodinky, herních konzolích, hrách nebo třeba to, jestli má dnes ještě smysl klasický počítač. A právě tyhle debaty, které u nás probíhají v podstatě každý den, jsme se rozhodli posunout o krok dál.
Výsledkem je SAMPPLE – náš nový podcast, ve kterém jdou naše názory ven bez příkras. Budeme se v něm bavit o Applu, Samsungu i dalších technologiích, které nám prochází rukama, ale hlavně říkáme věci tak, jak je skutečně vidíme. Nečekejte tedy suché čtení specifikací ani přepis článků. Tohle bude spíš pohled do zákulisí redakce, kde se řeší, co se povedlo, co naopak ne a proč bychom si některé produkty koupili nebo naopak nikdy.
Výhodu máme v tom, že nám pod rukama projde obrovské množství zařízení. Testujeme, srovnáváme, používáme v práci i doma a často se k nim vracíme i po delší době. Díky tomu se na ně díváme trochu jinak než běžný uživatel, ale zároveň pořád dost lidsky na to, aby si z toho něco odnesl úplně každý. A přesně to chceme přenést i do podcastu.
SAMPPLE bude navíc přesně takový, jaké jsou naše debaty. Někdy klidný, jindy vyostřený, občas trochu chaotický, ale o to víc autentický. Ne vždy se shodneme a už teď víme, že si čas od času nejspíš skočíme do řeči, protože nás to jednoduše baví. A věříme, že právě to je něco, co v psaném textu nikdy úplně nepředáte a zároveň věříme, že právě tohle může být super doplněk k našim článkům a recenzím.
Pokud vás tedy baví technologie a chcete slyšet názory lidí, kteří s nimi tráví každý den, dejte SAMPPLE šanci. Možná zjistíte, že vám k článkům a recenzím najednou dává ještě větší smysl. A kdo ví, třeba se z něj stane vaše nová rutina na cestách, při práci nebo jen tak na pozadí každodenní činnosti.
My máme už teď v hlavách spoustu témat, která chceme probrat, a postupně budeme ladit i formu, aby se vám podcast poslouchal co nejlépe. Budeme proto rádi za jakýkoliv feedback. A teď už nezbývá než popřát příjemný poslech a snad brzy na slyšenou u dalšího dílu.