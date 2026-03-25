Macy se s příchodem macOS Tahoe 26.4 dočkaly užitečné funkce pro nabíjení

Apple vydal včera večer macOS Tahoe 26.4, který sice neoplývá žádnými velkými upgrady, přesto ale dokáže zaujmout. Mezi drobnými, ale praktickými novinkami, které si určitě všimnou majitelé MacBooků, se totiž objevuje i indikátor pomalého nabíjení. Pokud váš notebook nedostává dostatek energie ze stávajícího adaptéru nebo kabelu, systém vás na to upozorní. V nabídce baterie i nad grafem stavu nabití se nyní zobrazí nápis „Slow Charger“ oranžovou barvou, doplněný informačním tlačítkem, které vysvětlí, proč k tomu dochází.
Apple v nastavení pod ikonou (i) zároveň připomíná, že nejrychlejší nabíjení využijete jen tehdy, pokud použijete adaptér a kabel, které odpovídají minimálnímu výkonu doporučenému pro váš konkrétní model MacBooku. Co se pak týče indikátoru rychlosti nabíjení jako takového, o novou myšlenku se rozhodně nejedná. Podobný indikátor totiž už Apple představil u iPhonů s iOS 18, kde se v sekci baterie oranžově zvýraznily úseky pomalejšího dobíjení.
macOS 26.4 však přináší ještě jednu změnu související s baterií, a tou je funkce Charge Limit. Uživatelé si díky němu mohou nastavit maximální úroveň nabití kdekoli mezi 80 a 100 procenty, což má pomoci zachovat dlouhodobou kondici baterie.
Aktualizaci macOS Tahoe 26.4 si můžete stáhnout klasicky nyní přes Systémové nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. A pokud vás zajímá, jestli opravdu pocítíte rozdíl, tak ano – nejen že budete mít přehled, zda nabíjíte dostatečně rychle, ale nová funkce Charge Limit může vaší baterii prospět v dlouhodobém horizontu. Minimálně na iPhone je totiž tato funkce po letech používání rozhodně znát.