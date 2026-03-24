Apple nezapomíná na starší zařízení! Vydal bezpečnostní aktualizace pro iOS 18, macOS i watchOS

Apple dnes vedle hlavních novinek v podobě iOS 26.4, macOS 26.4 a dalších systémů tak trochu nenápadně myslel i na uživatele starších zařízení. A jak už to u něj bývá, nejde o žádné kosmetické aktualizace, ale o něco, co dává ve výsledku velký smysl.
Kromě aktuálních systémů totiž dorazily i nové verze pro starší generace, konkrétně iOS a iPadOS 18.7.7, macOS 15.7.5 a 14.8.5 nebo třeba watchOS 8.8.2 a dokonce i výrazně starší watchOS 5.3.10. Jinými slovy, pokud nejedete na nejnovějších verzích, je dost pravděpodobné, že na vás dnes ve vašem zařízení čeká aktualizace.
Fotogalerie
Ačkoliv by se mohlo zdát, že podobné updaty už nic zásadního nepřinášejí, opak je pravdou. Apple je totiž tradičně vydává hlavně kvůli bezpečnosti. Nečekejte tedy nové funkce nebo designové změny, ale opravy chyb a záplatování zranitelností, které se mezitím objevily.
Právě proto dává instalace těchto verzí velký smysl. Pokud totiž zůstáváte na starším systému, je tohle v podstatě jediný způsob, jak udržet zařízení co nejlépe chráněné. A i když to není tak „viditelná“ aktualizace jako velké systémové upgrady, ve výsledku může být paradoxně důležitější, než se na první pohled zdá.