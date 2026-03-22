Výběr toho nejlepšího, co dorazilo uplynulý týden na HBO Max

Raději zešílet v divočině
Dvojčata Franta a Ondra žijí na Šumavě mezi přírodou, zvířaty a fantazií, čelí izolaci a proměnlivému poutu, které je spojuje i rozděluje. Loňský dokument z režisérské dílny Mira Rema jsem ještě nestihla vidět, diváci jej nicméně hodnotí jako pohlcující, nutící k zamyšlení a přímočarý. Nový rozměr mu nesporně dodala smrt jednoho z protagonistů. Uvidíme, zda si na něj o víkendu najdu čas.
Co s Péťou?
Oceňovaný film Martina Trabalíka sleduje Petra Jochce, který po smrti ženy sám pečuje o dvě děti, včetně syna s těžkým autismem. Dokument „Co s Péťou“ je nesmlouvavý, syrový, a vlastně nepřináší žádné řešení. Běžného nezaujatého diváka možná neosloví, ale ty, kterým je námět filmu z jakéhokoliv důvodu blízký, má rozhodně potenciál oslovit.
Grinch
Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, například když jeho lednice a spíž začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, že ve vesničce Kdosice, kam za nákupy vyráží, žijí samí nechutně pozitivní obyvatelé, které jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den. V Kdosicích žije holčička Cindy, která se rozhodla nalíčit na Santu past, jen aby ho mohla poprosit o nějaký výjimečný dárek pro upracovanou maminku. První setkání Grinche a Cindy bude trochu bolet, ale oběma velmi nečekaně změní život. V programové nabídce Max se v první polovině března objevil tento ryze vánoční snímek. Ale nakonec, proč si čekání na jaro nezpestřit připomínkou Vánoc?
Život v hajzlu
Nevinné hlídání kočky se změní v boj o život, když se kolem Hanka začnou motat gangsteři. Thrillerová komedie Darrena Aronofského rovněž patří mezi snímky, na které jsem si zatím neudělala čas. Hodnocení jsou nicméně spíše nadprůměrná, takže si jej určitě píšu na seznam.