Tyto skvělé méně známé iOS aplikace byste si měli určitě vyzkoušet

ReadyBy: Backward Planner
Plánování většinou začínáme od začátku. ReadyBy to obrací – začíná koncem. Do aplikace zadáte čas, kdy musíte být připraveni nebo dorazit na určité místo. Pak přidáte jednotlivé kroky, například oblékání, snídani nebo cestu, a nastavíte jejich délku. ReadyBy následně spočítá, kdy je potřeba začít. Na první pohled je to drobnost, ale v praxi to dává velký smysl. Většina z nás totiž přesně ví, kdy něco začíná, ale jen odhaduje, kdy má začít příprava. Aplikace umožňuje ukládat opakující se rutiny (typicky ranní odchod do práce) a pokud změníte jeden časový údaj, celý plán se okamžitě přepočítá.
Alarm Arcade: Beat the Clock
Pokud patříte mezi lidi, kteří ráno automaticky vypnou budík a spí dál, Alarm Arcade vás z toho rychle vyvede. Budík se totiž nevypne pouhým klepnutím. Nejprve musíte splnit malý úkol. Může jít o jednoduché matematické příklady, zapamatování barevné sekvence, přepsání věty nebo třeba třepání telefonem, dokud se nezaplní ukazatel. Každému budíku lze nastavit jiný typ úkolu i obtížnost. Nechybí možnost úplně vypnout odložení buzení. Výsledkem je budík, který vás opravdu donutí zapojit hlavu – a tím pádem i vstát.
Atten
Atten je aplikace zaměřená na soustředění a omezení digitálních rušivých vlivů. Umožňuje blokovat vybrané aplikace a webové stránky v době, kdy potřebujete pracovat nebo studovat bez vyrušení. Součástí jsou také přehledné statistiky používání telefonu, které ukazují, kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích. Na základě těchto dat si pak můžete nastavit vlastní pravidla a vytvořit si prostředí, které podporuje hlubší práci a zdravější vztah k technologiím.
FocusMinny: Productivity Buddy
FocusMinny je aplikace, která pomáhá udržet pozornost při práci nebo studiu. Nabízí pracovní bloky podobné metodě Pomodoro, ale přidává i blokování rušivých aplikací a přehled pokroku. Zjednodušeně řečeno: nastavíte si úkol, spustíte časovač a aplikace vás provede celým pracovním blokem. Na FocusMinny se mi líbí hlavně to, že nepůsobí přehnaně složitě. Rozhraní je jednoduché a nezahlcuje desítkami statistik. Vše se soustředí na jediný cíl – dokončit úkol, který máte před sebou.