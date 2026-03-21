Čtěte pozorně návody k nabíječkám, možná díky nim začnete váš iPhone nabíjet rychleji

Žijeme ve světě, který nás doslova obklopuje nejrůznější elektronikou s nutností jejího pravidelného nabíjení. Drobný háček je však v tom, že mnohé produkty nyní podporují různě rychlé nabíjení, což je sice na jednu stranu výhoda, na druhou to však může být pro leckoho docela matoucí. Zvládnout nabít elektroniku maximální možnou rychlostí se totiž sice může zdát na první pohled jako naprostá banalita, ke které ve výsledku stačí jen dostatečně výkonný adaptér a spolehlivý kabel, realita však může být jiná. A přitom stačí opravdu málo.
Vzhledem k tomu, že potřebujeme dnes a denně nabíjet větší množství produktů a to mnohdy ideálně zároveň, výrobci příslušenství chrlí v posledních letech ve velkém víceportové nabíječky, které jsou pro tyto účely naprosto perfektní. Je tu však jedno zásadní „ale“, na které je třeba vždy myslet a z vlastní zkušenosti pramenící z mého okolí musím bohužel říci, že to není tak úplně pravidlem. Na mysli mám konkrétně znalost jednak jednotlivých nabíjecích portů na nabíječce a jejich výkonu a jednak pak toho, jak nabíječka daný výkon rozkládá v případě vytížení většího množství portů.
Jinými slovy, koupíte-li si například 100W nabíječku se čtyřmi porty, je dost nepravděpodobné jednak to, že každý z portů nabídne 100W nabíjení a jednak nepočítejte ani s tím, že by toho byly schopné docílit současně, protože to jednoduše při celkovém výkonu 100W nejde. Je proto zcela klíčové vědět, jaké W jednotlivé porty nabízí a podle toho je využívat k zařízení konkrétních produktů, abyste je v ideálním případě nabíjeli logicky co nejrychleji.
Například víceportové USB-A/USB-C nabíječky jsou zpravidla poskládané tak, že jen jeden ze dvou USB-C a USB-A portů nabízí vyšší nabíjecí výkon, což znamená, že pokud byste si chtěli nabít iPhone maximální možnou rychlostí a kabel byste měli připojen do špatného portu, i přesto, že celkový nabíjecí výkon může dostačovat, z daného portu maximum, které je iPhone schopen pojmout, zkrátka nevykřešete.
Výrobci nabíječek však samozřejmě tyto informace nějak neskrývají, ale naopak se zpravidla jasně a zřetelně vysvětlují v manuálech svých zařízení, potažmo na jejich baleních. I na samotných nabíječkách jsou pak leckdy vyobrazené u jednotlivých portů nejrůznější symboly, které mají dát uživatelům jasně najevo, že právě tento port je rychlejší. V případě USB-C se jedná zpravidla o malý blesk a USB-A porty zase rády vsází na oranžový prvek ve slotu symbolizující Qualcomm Quick Charge nabíjení.
Pokud jste si tedy doposud mysleli, že věnovat nějakou přehnanou pozornost „hloupé“ nabíječce je nesmysl, pak je možná dobré mrknout na to, kam máte jaký kabel vlastně zapojený a zda dává dané zapojení s ohledem na elektroniku, kterou skrze kabeláž nabíjíte vůbec smysl. Protože zabít si například 65W USB-C port nabíječkou pro Apple Watch, které by stačil slabší, a naopak nabíjet iPhone zbytečně jen 10W, když mám k dispozici jiný, výkonnější port a jde mi o rychlost, je zkrátka a dobře čirý nesmysl.