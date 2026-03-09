Red Bull Sleep: nově vyvíjený nápoj má zajistit až 12 hodin spánku

Internetem se začínají šířit informace o zajímavém projektu společnosti Red Bull. Podle nich má energetický gigant údajně pracovat na zcela novém typu nápoje, který by tentokrát neměl dodávat energii, ale naopak pomáhat lidem usnout a zajistit hluboký spánek až na 12 hodin. Red Bull je dlouhodobě spojovaný s výkonem, adrenalinem a energií. Právě proto vzbudily spekulace o produktu zaměřeném na spánek tak velkou pozornost. Podle dostupných informací by měl mít nápoj pracovně označovaný jako Red Bull Sleep opačný efekt než klasické energetické drinky. Zatímco tradiční Red Bull obsahuje kofein a další stimulační látky, nová varianta by měla využívat ingredience podporující relaxaci a regeneraci.
Podle prvních informací by nápoj mohl obsahovat kombinaci látek, které se běžně používají v produktech podporujících spánek. Mezi nejčastěji zmiňované patří například melatonin, magnesium, L-theanin nebo bylinné extrakty, které pomáhají tělu přejít do klidového režimu. Cílem by podle spekulací mělo být vytvořit
nápoj, který by lidem pomohl rychleji usnout a zároveň podpořil hlubší a kvalitnější spánek během celé noci. Pokud by se podobný produkt skutečně objevil na trhu, šlo by o poměrně logický krok. Trh se spánkovými produkty totiž v posledních letech dramaticky roste. Globální průmysl zaměřený na spánek má dnes hodnotu přes 100 miliard dolarů a zahrnuje doplňky stravy, nápoje, chytré technologie i aplikace sledující kvalitu spánku. Stále více lidí totiž řeší problémy s usínáním nebo kvalitou spánku, což vytváří obrovský prostor pro nové produkty.
V posledních letech se navíc objevila celá řada funkčních nápojů zaměřených právě na regeneraci a spánek. Mezi známé značky patří například Som Sleep, Recess nebo Moonshot, které kombinují přírodní složky podporující relaxaci. Tyto nápoje jsou populární zejména mezi mladší generací, která hledá alternativu ke klasickým doplňkům stravy. Právě zde by mohl Red Bull představovat velmi silného hráče. Společnost má jednu z nejsilnějších značek v nápojovém průmyslu, globální distribuci a obrovské marketingové zkušenosti. Pokud by firma skutečně vstoupila do segmentu spánkových nápojů, mohla by trh výrazně proměnit podobně, jako kdysi změnila kategorii energetických drinků.
Zajímavé je, že myšlenka nápoje na podporu spánku má s Red Bullem určitou historickou souvislost. Jeden z bývalých manažerů společnosti totiž v minulosti uvedl na trh vlastní nápoj zaměřený právě na relaxaci a spánek. Produkt s názvem Snoooze obsahoval přírodní ingredience podporující regeneraci během noci.
Pokud jde o samotný produkt Red Bull Sleep, zatím neexistují žádné oficiální detaily o jeho vývoji. Spekuluje se ale o tom, že pokud by se nápoj skutečně připravoval, mohl by být zaměřen především na večerní konzumaci a regeneraci po náročném dni. Některé informace naznačují, že by mohl být uveden na trh v následujících letech jako součást širší strategie zaměřené na lifestyle produkty.
Zatím ale není jasné, zda se podobný projekt skutečně dostane do výroby. Red Bull se k těmto informacím zatím veřejně nevyjádřil. Přesto je zajímavé sledovat, jak velkou pozornost podobná myšlenka vyvolala. Ukazuje totiž, že dnešní nápojový průmysl se rychle mění a vedle produktů dodávajících energii se stále více prosazují i ty, které pomáhají tělu zpomalit a regenerovat. A pokud by se někdy objevil nápoj, který by dokázal spolehlivě zajistit dlouhý a kvalitní spánek, mohl by mít potenciál stát se stejně velkým fenoménem, jakým byl kdysi první energetický Red Bull.