iPad Air M4 v prvních recenzích: Potěší výkonem, ale i 5G

Apple začne už tento týden prodávat první kusy nového iPadu Air s čipem M4 a jak už bývá zvykem, ještě předtím se na internet dostaly první recenze. Ty se v mnoha ohledech shodují v tom, že iPad Air byl už v minulosti jedním z nejzajímavějších tabletů v nabídce Applu a jeho nová generace tuto pozici spíš ještě posiluje.
Výkon se nebezpečně přibližuje iPadu Pro
Velká část recenzí se pochopitelně zaměřuje hlavně na výkon. Ten je sice oproti předchozímu modelu s čipem M3 jen o něco lepší, mnohem zajímavější je ale srovnání s výrazně dražším iPadem Pro s čipem M5.
Podle redaktora Kylea Barra z Gizmoda sice mezi iPadem Air a Pro stále existuje výkonnostní rozdíl, ale je výrazně menší než dříve. V procesorových testech se totiž iPad Air s M4 drží jen několik stovek bodů za iPadem Pro s M5. V grafických testech má Pro stále navrch – například v benchmarku Steel Nomad Light dosahuje zhruba 3 984 bodů, zatímco iPad Air se drží kolem 3 166 bodů. Jinými slovy, pokud chcete absolutní výkon bez kompromisů, iPad Pro je stále jasná volba. Pokud ale hledáte výkonný tablet za výrazně nižší cenu, nový iPad Air podle recenzentů dává velmi dobrý smysl.
iPad Air zvládne i náročnější práci
Podobně pozitivně se k novince staví také Maria Diaz ze ZDNET, která iPad využívá nejen na psaní, ale i na úpravu fotografií, video a občasnou grafiku. Podle ní je iPad Air momentálně nejdostupnější tablet od Applu, který dokáže takovou práci zvládnout bez jakéhokoli zpomalení. Základní cena přitom startuje na 599 dolarech, což je o 400 dolarů méně než u iPadu Pro. Přitom nabízí čip M4, rychlejší konektivitu a až 12 GB sjednocené paměti. Podle recenzentky jde o kombinaci, která je na danou cenu až překvapivě silná.
Fotogalerie
Nový modem potěší hlavně mobilní uživatele
Zajímavou novinkou je také přechod na modem C1X, který Apple nasadil u mobilních verzí iPadu Air. A podle prvních zkušeností by mohlo jít o poměrně zásadní zlepšení. David Pierce z The Verge například uvádí, že právě modem C1X ho během testování příjemně překvapil. iPad Air s mobilním připojením byl podle něj v mnoha situacích dokonce nejrychlejším zařízením s LTE či 5G, které měl po ruce. V některých oblastech se slabším signálem dokonce dosahoval výrazně vyšších rychlostí než nedávné iPhony, Pixely nebo starší iPady.
Konkurence může přijít z vlastní stáje
Některé recenze se ale nevyhnuly ani jednomu zajímavému srovnání – a tím je nový MacBook Neo. Ten totiž Apple nedávno představil se startovní cenou 599 dolarů, což je prakticky stejná částka jako u iPadu Air. Jak upozorňuje Mike Prospero z Tom’s Guide, mnoho lidí tak může začít řešit poměrně jednoduchou otázku: koupit iPad Air, nebo raději MacBook Neo? Pokud totiž k iPadu připočtete cenu klávesnice, vyjde vás ve výsledku o zhruba 250 dolarů dráž. iPad Air sice nabízí dotykový displej a vyšší mobilitu, ale pokud hledáte primárně levné zařízení na práci, může být podle některých recenzentů právě MacBook Neo v nabídce Applu zajímavější volbou.
Air zůstává ideálním iPadem pro většinu lidí
Přesto se většina recenzí shoduje na jednom. iPad Air je stále nejrozumnější tablet v nabídce Applu pro většinu uživatelů. Nabízí velmi vysoký výkon, moderní výbavu a přitom zůstává výrazně dostupnější než iPad Pro. Je ale docela dobře možné, že o titul nejlepšího dostupného zařízení od Applu se teď bude muset dělit právě s MacBookem Neo.