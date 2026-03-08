Zapomeňte na Duolingo. Google Little Language Lessons vás naučí mluvit cizím jazykem úplně jinak

Google představil nový experiment s umělou inteligencí, který může výrazně změnit způsob, jakým se učíme cizí jazyky. Projekt Little Language Lessons využívá model Gemini a ukazuje, jak může AI učit jazyk podle reálných situací, běžných konverzací nebo dokonce podle toho, co právě vidíte kolem sebe. Umělá inteligence dnes mění téměř všechno, od vyhledávání přes programování až po tvorbu videí. Google nyní ukázal, že zásadní změny mohou přijít i ve vzdělávání. V rámci experimentů Google Labs představil projekt Little Language Lessons, který využívá model Gemini a snaží se ukázat nový způsob učení cizích jazyků. Místo klasického memorování slovíček nebo gramatických tabulek se zaměřuje na krátké lekce založené na reálných situacích z každodenního života.
Projekt stojí na myšlence, že lidé se jazyk učí nejlépe tehdy, když ho potřebují v konkrétní situaci. AI proto dokáže vytvořit rychlou lekci například pro objednání jídla v restauraci, komunikaci na letišti nebo řešení problémů v hotelu. Stačí zadat situaci a nástroj okamžitě nabídne slovní zásobu, užitečné fráze i krátké vysvětlení gramatiky, které se k danému kontextu hodí. Uživatel se tak učí přesně to, co může skutečně použít. Součástí projektu jsou zatím tři experimentální nástroje. První z nich se jmenuje Tiny Lesson a generuje krátké lekce pro konkrétní situace, takže místo dlouhého studia dostanete jen to nejdůležitější. Druhý experiment s názvem Slang Hang se zaměřuje na skutečný jazyk, jakým lidé mluví mezi sebou. AI vytváří konverzace mezi rodilými mluvčími a zároveň vysvětluje slang, idiomy nebo regionální výrazy, které se v klasických učebnicích často vůbec neobjevují.
Nejzajímavější je ale pravděpodobně třetí experiment nazvaný Word Cam. Ten využívá fotoaparát telefonu, stačí vyfotit své okolí a AI rozpozná objekty na snímku a zobrazí jejich názvy v cílovém jazyce. Kromě samotných slov přidá i další související výrazy, takže se člověk může jazyk učit přímo z prostředí kolem sebe. Tento přístup může být velmi užitečný například při cestování, kdy se uživatel učí pojmenovávat věci, které skutečně vidí. Google zdůrazňuje, že nejde o plnohodnotnou aplikaci, ale o experiment, který má ukázat, jak může generativní AI změnit přístup k výuce jazyků. Projekt je zatím dostupný pouze v rámci Google Labs, kde firma testuje nové technologie a sleduje, jak na ně uživatelé reagují. Pokud se ale podobné funkce osvědčí, je velmi pravděpodobné, že se časem objeví například v Google Translate, v Androidu nebo v dalších službách Googlu. Little Language Lessons zároveň dobře ukazuje širší trend posledních let. Umělá inteligence se postupně přesouvá z nástrojů pro práci nebo programování i do oblastí, které byly dlouho spojené hlavně s lidskými učiteli. Pokud se tento směr bude dál rozvíjet, může se učení jazyků výrazně změnit, místo dlouhých lekcí ve třídě se lidé budou učit průběžně během dne, přesně v okamžiku, kdy jazyk skutečně potřebují.