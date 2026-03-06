Ropa nad 80 dolary a nová vlna nejistoty. Co čeká trhy po útoku na Írán? 

Tisková zpráva: Aktuální vojenské kroky Spojených států a Izraele proti Íránu, odůvodněné snahou o zastavení jaderného programu země, vnesly na globální finanční trhy novou vlnu nejistoty. Přestože je rozsah škod stále předmětem šetření, ekonomické kanály, kterými se konflikt přelévá do světového hospodářství, jsou již nyní identifikovatelné. Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka v této souvislosti upozorňuje: „V době psaní textu je extrémně těžké odhadnout, jak silné budou dopady na světovou ekonomiku a finanční trhy. Dopady budou záviset na síle útoku, jeho rozsahu a době trvání.“
Energetický trh a hrozba v Hormuzském průlivu
Prvním a nejvýraznějším bodem dopadu je trh s ropou. Geopolitické napětí v regionu Blízkého východu tradičně vyvolává tlak na růst cen energetických komodit. Podle Peterky je klíčovým faktorem plynulost dopravy v regionu: „V případě intenzivního konfliktu a uzavření Hormuzského průlivu, kterým proudí ekvivalent 20 až 25 % světové spotřeby ropy, je ve hře i pokoření hranice 80 dolarů za barel.“ To už je v aktuální chvíli také realitou. Vyšší ceny ropy se následně promítají do nákladů na přepravu a konečných cen pohonných hmot. V České republice lze v takovém scénáři očekávat nárůst cen benzinu nad 34,50 Kč za litr a u nafty nad 34 korun.
Situaci na trhu s ropou však v tuto chvíli částečně stabilizují vysoké stavy zásob a nadprodukce z posledních měsíců. Peterka dodává, že Evropa disponuje strategickými rezervami, které by měly pokrýt výpadek importů na zhruba 90 dní. Přesto varuje, že ani tyto zásoby nejsou samospásné: „Jak se budou zásoby tenčit, tak lze očekávat stále vyšší tlak na ceny a dostupnost ropy s dopadem na ceny pohonných hmot, přepravy a tím i na další položky spotřebního koše.“ Vedle ropy je rizikem také trh s LNG (zkapalněným plynem), který je zásadní pro průmyslovou výrobu a ceny elektřiny.
Reakce finančních aktiv a ochrana kapitálu
Finanční trhy na eskalaci násilí reagují typickým přesunem k méně rizikovým aktivům. Zatímco akciové indexy, zejména v technologickém a leteckém sektoru, čelí výprodejům, roste poptávka po tzv. bezpečných přístavech, jako je zlato nebo švýcarský frank. Tento trend se propisuje i do kurzu české koruny. Pavel Peterka v této souvislosti předpovídá zvýšenou volatilitu: „Zvýšená rizika na světových trzích běžně tlačí na oslabování rizikovějších měn, kam patří i česká koruna. Očekávám, že v následujícím týdnu může koruna oslabit o 0,2 koruny proti euru.“
Specifický vývoj lze pozorovat na trhu kryptoměn, který funguje nepřetržitě i o víkendech. Bitcoin v první reakci na potvrzení útoku oslaboval, což potvrdilo jeho aktuální status rizikového aktiva spíše než nezávislého uchovatele hodnoty. „Co lze vyčíst okamžitě, je zvýšená volatilita dolarové ceny bitcoinu. Nejprve bitcoin na ceně klesal s potvrzením začátku útoku,“ komentuje Peterka s tím, že pondělní otevření hlavních burz bude pro další směřování digitálních aktiv zásadní.
Inflační tlaky a výhled úrokových sazeb
Z dlouhodobého hlediska představuje konflikt v Íránu významné proinflační riziko. Vyšší ceny energií se nepromítají pouze do cen dopravy, ale zvyšují náklady v celém výrobním řetězci. To může vést k přehodnocení politiky centrálních bank, které doposud zvažovaly snižování úrokových sazeb. „Inflační tlaky a riziko růstu inflace povede k přecenění vývoje úrokových sazeb na světových trzích. Spíše půjde o očekávaný odklad snížení sazeb,“ vysvětluje Peterka.
Vyšší úrokové sazby znamenají dražší obsluhu dluhu pro firmy, což se může negativně odrazit v jejich hospodářských výsledcích. Celkový dopad na peněženky českých domácností bude záviset především na délce trvání nestability. Krátkodobý konflikt by mohl znamenat pouze dočasné zakolísání, zatímco vleklá krize by přinesla trvalejší tlak na pokles spotřebitelské důvěry a ochoty investovat.
Aktuální dění na Blízkém východě opět potvrzuje, jak zásadní vliv mají geopolitické otřesy na stabilitu našich portfolií.
