Vzorná podpora Applu v praxi: Vyšel iOS 18.7.6 pro starší iPhony

Apple pokračuje ve vzorné podpoře starších iPhonů. Před pár hodinami totiž vydal iOS 18.7.6, který řeší problém, jenž postihoval některé starší iPhony XS a XR v Austrálii při spojení s tísňovými službami. Problém vznikl kvůli tomu, že mobilní operátoři v Austrálii postupně vylepšovali podporu nouzových volání, což u některých starších zařízení vedlo k potížím s navázáním spojení.
Apple už podobné situace řešil v minulosti několika menšími aktualizacemi, například iOS 16.7.4 nebo iOS 18.7.4, některé z nich ale situaci paradoxně zkomplikovaly, a tak musel některé verze dočasně stáhnout. Nový iOS 18.7.6 přináší dlouho očekávané opravy a konečně zajišťuje, že i starší iPhony v Austrálii zvládnou nouzové volání spolehlivě. Ukazuje se, že Apple i po letech pokračuje ve vzorné podpoře starších zařízení a aktivně reaguje na problémy, které mohou ovlivnit bezpečnost uživatelů.