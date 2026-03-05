Zavřít reklamu

Vzorná podpora Applu v praxi: Vyšel iOS 18.7.6 pro starší iPhony

Jiří Filip
Apple pokračuje ve vzorné podpoře starších iPhonů. Před pár hodinami totiž vydal iOS 18.7.6, který řeší problém, jenž postihoval některé starší iPhony XS a XR v Austrálii při spojení s tísňovými službami. Problém vznikl kvůli tomu, že mobilní operátoři v Austrálii postupně vylepšovali podporu nouzových volání, což u některých starších zařízení vedlo k potížím s navázáním spojení.

Apple už podobné situace řešil v minulosti několika menšími aktualizacemi, například iOS 16.7.4 nebo iOS 18.7.4, některé z nich ale situaci paradoxně zkomplikovaly, a tak musel některé verze dočasně stáhnout. Nový iOS 18.7.6 přináší dlouho očekávané opravy a konečně zajišťuje, že i starší iPhony v Austrálii zvládnou nouzové volání spolehlivě. Ukazuje se, že Apple i po letech pokračuje ve vzorné podpoře starších zařízení a aktivně reaguje na problémy, které mohou ovlivnit bezpečnost uživatelů.

.