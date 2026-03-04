Víte, že má DATART mobilní aplikaci? Vše v ní máte na dosah ruky!

Víte, že má DATART vlastní mobilní aplikaci? Pokud ne, možná je načase to změnit. DATART se dlouhodobě profiluje jako elektrospecialista, ale upřímně, dnes už nestačí mít jen kamenné prodejny a e-shop. Všechno chceme řešit rychle, ideálně z mobilu a ideálně bez zbytečného hledání. A přesně tohle aplikace splňuje.
Elektrospecialista v kapse
Mobilní aplikace DATART funguje jako takové prodloužené rameno e-shopu i prodejen. Máte v ní přístup ke kompletnímu sortimentu, ale tím to zdaleka nekončí. Velkou roli tu hrají speciální akce, které jsou dostupné přímo v aplikaci. Pokud tedy rádi lovíte slevy nebo čekáte na tu správnou chvíli k nákupu televize, notebooku či velkého spotřebiče, notifikace z aplikace vám mohou ušetřit nejen peníze, ale i čas.
Přehled nákupů, který dává smysl
Kolikrát se vám stalo, že jste hledali účtenku kvůli reklamaci a nemohli ji najít? V aplikaci máte přehled všech svých nákupů pohromadě. Detail objednávky, stav doručení, historie – vše přehledně na jednom místě. Od potvrzení objednávky až po převzetí zboží tedy víte, co se s vaším nákupem děje. A pokud by došlo na vrácení nebo reklamaci, potřebné informace máte okamžitě po ruce.
Fotogalerie
Zákaznická karta bez plastu
Aplikace zároveň nahrazuje klasickou zákaznickou kartu. Při nákupu na prodejně se jednoduše identifikujete mobilem a nemusíte řešit, jestli jste kartu nechali doma. Je to drobnost, ale přesně ten typ drobnosti, který ve výsledku zpříjemňuje celý nákupní proces.
Skener cenovek jako tichý pomocník
Jedna z funkcí, která dává velký smysl přímo na prodejně, je skener cenovek. Stačí naskenovat QR kód u produktu a okamžitě vidíte detailní informace, hodnocení, kompatibilní příslušenství i aktuální slevy. Nemusíte hledat prodavače ani složitě googlit. Vše se vám zobrazí rovnou v mobilu.
Rychlejší cesta k nákupu
Aplikace vám také pomůže najít nejbližší prodejnu, zobrazí aktuální novinky a nabídne tipy, které se hodí při výběru elektroniky. Samozřejmostí je přístup k informacím o dopravě, výdejních místech i službách, které DATART nabízí. Ať už jde o rychlé doručení, vyzvednutí na prodejně nebo doplňkové služby k větším nákupům, všechno vyřídíte pohodlně z jednoho místa.
Pokud tedy u DATARTu nakupujete pravidelně, mobilní aplikace dává velký smysl. A pokud tam nakupujete jen občas, o to víc se vyplatí ji mít nainstalovanou – už jen kvůli exkluzivním akcím a přehledu nákupů. V době, kdy řešíme většinu věcí přes mobil, je to vlastně logický krok. Elektrospecialista se jednoduše přesunul do kapsy.