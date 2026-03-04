Zavřít reklamu

Víte, že má DATART mobilní aplikaci? Vše v ní máte na dosah ruky!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Víte, že má DATART vlastní mobilní aplikaci? Pokud ne, možná je načase to změnit. DATART se dlouhodobě profiluje jako elektrospecialista, ale upřímně, dnes už nestačí mít jen kamenné prodejny a e-shop. Všechno chceme řešit rychle, ideálně z mobilu a ideálně bez zbytečného hledání. A přesně tohle aplikace splňuje.

Elektrospecialista v kapse

Mobilní aplikace DATART funguje jako takové prodloužené rameno e-shopu i prodejen. Máte v ní přístup ke kompletnímu sortimentu, ale tím to zdaleka nekončí. Velkou roli tu hrají speciální akce, které jsou dostupné přímo v aplikaci. Pokud tedy rádi lovíte slevy nebo čekáte na tu správnou chvíli k nákupu televize, notebooku či velkého spotřebiče, notifikace z aplikace vám mohou ušetřit nejen peníze, ale i čas.

Přehled nákupů, který dává smysl

Kolikrát se vám stalo, že jste hledali účtenku kvůli reklamaci a nemohli ji najít? V aplikaci máte přehled všech svých nákupů pohromadě. Detail objednávky, stav doručení, historie – vše přehledně na jednom místě. Od potvrzení objednávky až po převzetí zboží tedy víte, co se s vaším nákupem děje. A pokud by došlo na vrácení nebo reklamaci, potřebné informace máte okamžitě po ruce.

460x996bb 460x996bb
460x996bb 1 460x996bb-1
460x996bb 3 460x996bb-3
460x996bb 2 460x996bb-2
460x996bb 4 460x996bb-4
460x996bb 5 460x996bb-5
460x996bb 6 460x996bb-6
Vstoupit do galerie

Zákaznická karta bez plastu

Aplikace zároveň nahrazuje klasickou zákaznickou kartu. Při nákupu na prodejně se jednoduše identifikujete mobilem a nemusíte řešit, jestli jste kartu nechali doma. Je to drobnost, ale přesně ten typ drobnosti, který ve výsledku zpříjemňuje celý nákupní proces.

Skener cenovek jako tichý pomocník

Jedna z funkcí, která dává velký smysl přímo na prodejně, je skener cenovek. Stačí naskenovat QR kód u produktu a okamžitě vidíte detailní informace, hodnocení, kompatibilní příslušenství i aktuální slevy. Nemusíte hledat prodavače ani složitě googlit. Vše se vám zobrazí rovnou v mobilu.

Rychlejší cesta k nákupu

Aplikace vám také pomůže najít nejbližší prodejnu, zobrazí aktuální novinky a nabídne tipy, které se hodí při výběru elektroniky. Samozřejmostí je přístup k informacím o dopravě, výdejních místech i službách, které DATART nabízí. Ať už jde o rychlé doručení, vyzvednutí na prodejně nebo doplňkové služby k větším nákupům, všechno vyřídíte pohodlně z jednoho místa.

Pokud tedy u DATARTu nakupujete pravidelně, mobilní aplikace dává velký smysl. A pokud tam nakupujete jen občas, o to víc se vyplatí ji mít nainstalovanou – už jen kvůli exkluzivním akcím a přehledu nákupů. V době, kdy řešíme většinu věcí přes mobil, je to vlastně logický krok. Elektrospecialista se jednoduše přesunul do kapsy.

Kompletní nabídku DATARTu naleznete zde

Screenshot
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.