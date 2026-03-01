Zpříjemněte si psaní jednou rukou na iPhonu s pomocí tohoto triku

Velké displeje jsou fajn. Sama si na svém iPhonu užívám pohodlné čtení textů, úpravu fotek i psaní článků na cestách. Jenže jakmile se snažím odepsat jednou rukou ve chvíli, kdy v druhé držím kafe nebo tašku s nákupem, realita je jiná. Palec nedosáhne všude, překlepy přibývají a automatické opravy si začnou dělat, co chtějí.
Právě v takových situacích mi nejvíc pomáhá klávesnice pro jednu ruku, kterou nabízí přímo iOS. Není to žádná aplikace navíc ani experimentální funkce – jen drobné nastavení, které klávesnici přisune blíž k okraji displeje tak, aby na ni palec pohodlně dosáhl.
Co se vlastně změní
Jakmile režim aktivujete, klávesnice se zúží a „přilepí“ k levému nebo pravému okraji obrazovky. Zbytek prostoru zůstane prázdný. Na první pohled to může působit zvláštně, ale zvykla jsem si během pár minut. Rozdíl je znatelný hlavně u větších modelů, kde je běžné psaní jednou rukou téměř gymnastika. S posunutou klávesnicí už nemusím telefon neustále přehmatávat a méně chybuji při psaní delších zpráv nebo poznámek.
Jak zapnout klávesnici pro jednu ruku
Nejrychlejší způsob je přímo při psaní. Otevřete si jakoukoliv aplikaci, kde se objeví klávesnice, a podržte klávesu se symbolem zeměkoule. Zobrazí se malé menu, kde uvidíte tři varianty rozložení – klasické a dvě zúžené. Stačí zvolit tu, která je blíž vaší dominantní ruce.
Pokud si chcete režim nastavit trvale přes systém, otevřete Nastavení, přejděte do části Obecné, následně do sekce Klávesnice a tam najdete volbu Klávesnice pro jednu ruku. Vyberete levou nebo pravou stranu a máte hotovo.
Vrátit se zpět ke standardnímu rozložení lze kdykoliv – buď stejným podržením klávesy se zeměkoulí, nebo klepnutím na šipku u zúžené klávesnice.
Fotogalerie
Na iPhonu je spousta funkcí, které člověk objeví náhodou a pak si říká, proč je nepoužíval dřív. Klávesnice pro jednu ruku je přesně ten případ. Nezmění vám život, ale v každodenním provozu udělá znatelný rozdíl.
Pokud píšete často a jednou rukou, zkuste si ji zapnout alespoň na pár dní. Mně osobně už zůstala nastavená natrvalo – a pokaždé, když vezmu do ruky větší telefon bez této možnosti, hned si uvědomím, jak moc jsem si na ni zvykla.