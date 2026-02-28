DATART je opět super značkou. Potvrzuje, že kvalita, inovace a péče o zákazníka jsou cestou k dlouhodobému úspěchu

Tisková zpráva: Společnost DATART opět potvrzuje svou silnou pozici na českém trhu. Maloobchodní prodejce elektroniky získal prestižní titul Czech Superbrands 2026, který organizace Superbrands uděluje značkám dlouhodobě budujícím důvěru, kvalitu a silný vztah se zákazníky.
Ocenění potvrzuje, že DATART patří mezi respektované spotřebitelské značky v České republice. Firma uspěla díky důrazu na zákaznickou spokojenost, široké nabídce moderní elektroniky, kvalitním službám i odbornému poradenství.
„Titul Czech Superbrands 2026 je pro nás důkazem, že naše dlouhodobá práce na posilování značky DATART je na správné cestě. Velmi si vážíme důvěry našich zákazníků i uznání odborné veřejnosti. Potvrzuje se, že orientace na zákazníka je klíčem k úspěchu,“ říká Lenka Mastešová, ředitelka marketingové komunikace DATART.
Silná značka prověřená zákazníky i odborníky
Program Superbrands má unikátní postup – značky se nemohou nominovat samy, jejich kandidaturu navrhuje renomovaná společnost Dun & Bradstreet, globální lídr v oblasti obchodních informací. Následuje spotřebitelský průzkum, který na základě povědomí a oblíbenosti značek zužuje výběr na seznam semifinalistů. O konečném udělení titulu rozhoduje odborná komise Brand Council. Ta je složená z expertů na byznys, komunikaci, marketing, média a výzkum a hodnotí značky na základě jasně stanovených kritérií, mezi něž patří známost, rozvoj, inovace a prestiž.
Dlouhodobý úspěch a důvěra zákazníků
Získání ocenění pro rok 2026 navazuje na úspěch z předchozího roku, kdy DATART titul Czech Superbrands rovněž obdržel. Opakované ocenění potvrzuje stabilní reputaci značky a její schopnost reagovat na měnící se potřeby zákazníků i technologický vývoj. DATART tak zůstává symbolem spolehlivosti, odbornosti a moderního přístupu k maloobchodu s elektronikou. Ocenění Superbrands zároveň dokládá, že zákazníci značku vnímají jako důvěryhodného partnera a spojují si ji s hodnotami, které mají dlouhodobý význam.