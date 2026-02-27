Apple vydal visionOS 26.3.1. Opravuje nepříjemné blikání v Apple TV

Apple dnes v noci vypustil menší aktualizaci systému visionOS s označením 26.3.1. Přichází zhruba dva týdny po vydání verze 26.3 a jak už bývá u těchto „desetinkových“ updatů zvykem, nepřináší nové funkce, ale zaměřuje se čistě na opravy chyb.
Aktualizace je dostupná pro všechny majitele Apple Vision Pro. Stáhnete ji klasicky v Nastavení, v sekci Obecné pod položkou Aktualizace softwaru. Pro samotnou instalaci je potřeba headset sundat z hlavy a průběh instalace pak můžete sledovat na externím displeji EyeSight, kde se zobrazí stavový ukazatel.
Fotogalerie
Konec blikání při sledování sportu v MultiView
Podle oficiálních poznámek k vydání řeší visionOS 26.3.1 problém s blikáním obrazu, který se mohl objevit při sledování sportovního obsahu v režimu MultiView v aplikaci Apple TV. Právě MultiView je přitom jednou z funkcí, která dává Vision Pro při sledování sportu velký smysl – možnost mít vedle sebe více přenosů nebo různých úhlů pohledu je ve smíšené realitě extrémně návyková. Pokud vám ale obraz při přepínání nebo během sledování nepříjemně problikával, zážitek šel rychle dolů.
Apple tak tentokrát neslibuje žádné novinky navíc, jen čistou stabilitu. A upřímně – přesně tohle od minoritních aktualizací chceme. Pokud Vision Pro používáte na sledování sportu častěji, instalace dává smysl co nejdřív.