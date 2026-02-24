Apple v ohrožení? CIA prý předpověděla vojenský útok, který může otřást iPhony

Být v čele Applu neznamená „jen“ schvalovat nové produkty či je následně prezentovat světu, ale taktéž vědět o globálních problémech s pořádným předstihem kvůli tomu, aby bylo možné „vaší“ firmu připravit na případná rizika. Vyplývá to alespoň z nové investigativní zprávy deníku The New York Times, podle které se měl šéf Applu Tim Cook v létě 2023 zúčastnit přísně tajného brífinku CIA v Silicon Valley, kde zaznělo varování, že Čína by mohla vojensky zasáhnout proti Tchaj-wanu do roku 2027.
Setkání se mělo konat v zabezpečené místnosti a podle dostupných informací jej iniciovala tehdejší ministryně obchodu Gina Raimondo, která byla frustrovaná z toho, jak pomalu se technologické firmy odklánějí od výroby čipů na Tchaj-wanu. Vedle Cooka se měli brífinku zúčastnit i šéfové společností Nvidia, AMD a Qualcomm. Podle zdrojů výše zmíněného portálu pak měl Cook po schůzce říct, že od té doby bude spát podstatně hůř.
Tchaj-wan jako slabé místo technologického světa
Útok Číny proti Tchaj-wanu by měl na svět zřejmě daleko větší dopad, než si nejspíš dokážete představit. Drtivá většina nejpokročilejších čipů na světě totiž vzniká u Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, zkráceně TSMC. Právě tato firma vyrábí prakticky veškeré čipy Apple Silicon pro iPhony, iPady i Macy. A co víc, pracuje nejen pro Apple a to ve velkém stylu. Odhaduje se, že TSMC produkuje kolem 90 % nejvyspělejších čipů na světě.
Americká administrativa proto už několik let upozorňuje, že závislost na Tchaj-wanu je jedním z největších strategických rizik Spojených států, potažmo pak technologického světa obecně. Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan měl dokonce označit tuto závislost za jednu z největších zranitelností americké ekonomiky. Výsledkem byla mimo jiné i legislativa CHIPS and Science Act z roku 2022, která uvolnila 50 miliard dolarů na podporu domácí výroby čipů.
Apple mění strategii
Podle dostupných informací byly firmy včetně Applu zpočátku zdrženlivé, pokud šlo o přechod na výrobu čipů v USA či jinde na světě, což však není ve výsledku žádným velkým překvapením. Jen pro představu, čipy vyrobené ve Spojených státech jsou podle dostupných informací o více než 25 % dražší než ty z Tchaj-wanu, a to kvůli vyšším nákladům na práci, materiál i povolovací procesy. Navíc americké továrny TSMC zatím pracují s o generaci starší technologií než závody na samotném ostrově.
Situace se ale postupně mění. Cook loni navštívil Bílý dům a přislíbil investice ve výši 100 miliard dolarů ve Spojených státech, které mají podpořit domácí výrobu čipů. Apple má zároveň jednat i s Intelem o jeho výrobních kapacitách. TSMC mezitím oznámilo investice v USA ve výši zhruba 165 miliard dolarů a v Arizoně už vzniká několik továren. Jenže i zde je háček. Nejmodernější výrobní procesy si Tchaj-wan podle neoficiální politiky ponechává „doma“ a to jak jinak než z taktického důvodu. Klíčová pozice výrobce čipů pro high-end elektroniku totiž ostrov činí natolik ekonomicky nepostradatelným, aby si nikdo netroufl na přímý útok. Historie ale ukazuje, že ekonomická provázanost sama o sobě nemusí být zárukou bezpečí.
Rok 2027 tak zatím zůstává jen varováním v kalendáři. Ale pokud je pravda, že šéf Applu po tajném brífinku změnil svůj pohled na světové dění, pak je zřejmé, že otázka čipů už dávno není jen technologickým tématem. Je to téma, které může rozhodnout o tom, jak bude vypadat budoucnost iPhonů, Maců a vlastně celé moderní ekonomiky.