Tato 20v1 čistící sada vrátí vaší elektronice lesk během pár minut a stojí pakatel

Komerční sdělení: Jsou věci, které používáme každý den, ale čistíme je jen tehdy, když už to zkrátka bije do očí. Mastný displej, prach v klávesnici, nečistoty v nabíjecím konektoru nebo ve sluchátkovém pouzdře. A právě na tohle cílí multifunkční čisticí sada Mobile Origin 20v1.
Na první pohled jde o kompaktní box z ABS plastu o velikosti 65 × 61 × 90 mm, který snadno schováte do šuplíku nebo batohu. Uvnitř se ale skrývá dvacítka nástrojů, které pokryjí prakticky vše, co doma z elektroniky máte. Od velkého kartáče na klávesnice přes menší tvrdé i měkké kartáčky na detailní práci až po specializované nástroje na čištění sluchátek a jejich nabíjecích pouzder.
V balení najdete samotnou sadu a manuál, ale většinu funkcí pochopíte intuitivně během pár minut. Mobile Origin 20v1 je přesně ten typ příslušenství, které se může zdát jako drobnost, ale v praxi zjistíte, že ho využijete častěji, než jste čekali. A pokud chcete, aby vaše zařízení nejen dobře vypadala, ale i vydržela co nejdéle, dává tahle investice velmi solidní smysl – tím spíš, když se bavíme o produktu za 399 Kč.