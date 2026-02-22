Tato 20v1 čistící sada vrátí vaší elektronice lesk během pár minut a stojí pakatel

Zavřít reklamu

Jiří Filip
Komerční sdělení: Jsou věci, které používáme každý den, ale čistíme je jen tehdy, když už to zkrátka bije do očí. Mastný displej, prach v klávesnici, nečistoty v nabíjecím konektoru nebo ve sluchátkovém pouzdře. A právě na tohle cílí multifunkční čisticí sada Mobile Origin 20v1.

Na první pohled jde o kompaktní box z ABS plastu o velikosti 65 × 61 × 90 mm, který snadno schováte do šuplíku nebo batohu. Uvnitř se ale skrývá dvacítka nástrojů, které pokryjí prakticky vše, co doma z elektroniky máte. Od velkého kartáče na klávesnice přes menší tvrdé i měkké kartáčky na detailní práci až po specializované nástroje na čištění sluchátek a jejich nabíjecích pouzder.

Nechybí ani vzduchové dmychadlo s krátkou i dlouhou prodlužovací tyčí, ideální třeba na ofouknutí čoček fotoaparátu nebo citlivých míst bez rizika poškrábání. Samozřejmostí je čisticí hadřík na obrazovky, čistič displeje, kolíček na vyndání SIM karty nebo vytahovač kláves. Každý nástroj má své místo a svůj jasný účel, takže nesaháte po univerzálním „něčem“, ale po přesně tom, co daná situace vyžaduje.

V balení najdete samotnou sadu a manuál, ale většinu funkcí pochopíte intuitivně během pár minut. Mobile Origin 20v1 je přesně ten typ příslušenství, které se může zdát jako drobnost, ale v praxi zjistíte, že ho využijete častěji, než jste čekali. A pokud chcete, aby vaše zařízení nejen dobře vypadala, ale i vydržela co nejdéle, dává tahle investice velmi solidní smysl – tím spíš, když se bavíme o produktu za 399 Kč. 

Čistící sadu lze zakoupit zde

